To koniec EnergaCamerimage 2025! Do kogo trafiły Złote Żaby? Znamy wyniki festiwalu

"Jest mi niezmiernie miło gościć na Camerimage festiwal w Toruniu na zaproszenie dyrektora Marka Żydowicza. Jestem dumna, że mamy tak wspaniałe festiwale w Polsce, które zrzeszają nie tylko polskie, ale i międzynarodowe gwiazdy. Jutro wielka gala!" - pisała dzień przed zakończeniem festiwalu EnergaCamerimage Doda, która pojawiła się w Toruniu podczas 33. edycji wydarzenia. Wpisała się do księgi i pozowała z żabą, symbolem festiwalu.

Jak zawsze podczas gali finałowej rozdano wyróżnienia, w tym najważniejsze - Złotą Żabę! Kto ją otrzymał?

Gala zakończenia 33. edycji festiwalu filmowego EnergaCamerimage

EnergaCamerimage to filmowe święto, które już od kilku lat odbywa się w Toruniu (wcześniej jego gospodarzami były miasta Bydgoszcz i Łódź, a w pierwszych latach od 1993 r. Toruń) i które elektryzuje nie tylko polskich twórców filmowych! 33. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCamerimage jak zwykle zgromadził największe nazwiska kina i technologii obrazowej.

To nie była zwykła impreza, a aż tygodniowy festiwal, gdzie można było spotkać prawdziwych specjalistów z branży. W Toruniu podziwialiśmy aktorkę Grażynę Szapołowską, która skradła serca na gali otwarcia i wygłosiła płomienny apel do ministerstwa. W poprzednich edycjach na wydarzeniu pojawili się m.in. Adam Driver i Willem Dafoe, którzy przyjechali do grodu Kopernika nie tylko na czerwony dywan, ale i po to, by wraz z operatorami i reżyserami rozmawiać o magii ruchomego obrazu.

22 listopada odbyła się gala zakończenia festiwalu EnergaCamerimage 2025.

Przyznano nagrody i wyróżnienia. Nagroda publiczności i kijani

Imprezę finałową 33. festiwalu i zarazem galę, podczas której rozdano nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych twórców filmowych, poprowadził Błażej Hrapkowicz - krytyk filmowy i prezenter. Marek Żydowicz, twórca i dyrektor wydarzenia, w materiale wideo powiedział, że zrozumiał, czemu festiwal odbywa się co roku i co roku się rozrasta. To dzięki energii, przyjaźniom i integracji środowiska.

Po krótkim wstępie rozpoczęto rozdawanie nagród.

Kasper Tuxen otrzymał nagrodę publiczności za "Sentimental Value".

Powrót na festiwal był wspaniałym doświadczeniem. Wywalczenie Żaby tylko to dopełnia. Dziękuję całej ekipie - mówił.

Brązowa kijanka trafiła do Francesci Avanzini za "Marinę", Srebrna Kijanka - Henri Munn, "Walud", Złota Kijanka - Nico Schrenk, "Skin on Skin".

Kto dostał Złotą Żabę?

Złotą Żabę w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych otrzymała produkcja "Ministranci".

Przykro mi, że nie mogłem być na festiwalu. Dziękuję ekipie, że mnie przywiozła na ten miły akcent. Dziękuję jury, Piotrowi Domalewskiemu, mam nadzieję, że to nie ostatni nasz film. Trzy razy namówił mnie do zmiany formatu filmu - mówił Piotr Sobociński Jr.

Nagrodę odebrał razem z córeczkami i wspólnie z nimi, z dumą i uśmiechem, pozował do zdjęć.

Dziękuję Piotrowi, że dał się namówić na przygodę. Dziękuję jury i wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie filmu - dodał Piotr Domalewski.

Kolejni nagrodzeni to:

Jake Gabbay za wideoklipy

Liz Garbus za Wybitne Osiągnięcia w Filmie Dokumentalnym

Złota Żaba w Konkursie Filmów Dokumentalnych, Bejamin Bryan, "Iron Winter"

Złota Żaba w Konkursie Debiutów Reżyserskich, Qi Shu, "Girl"

Złota Żaba w Konkursie Debiutów Operatorskich, Adam Suzin, "Father"

Złota Żaba w Konkursie Głównym, Judith Kaufmann, "Late Shift"

Brązowa Żaba za "Chopin, Chopin!" ("Chopin, a Sonata in Paris") trafiła do Michała Sobocińskiego, brata wcześniej wyróżnionego Piotra. Filmowiec zaprosił na scenę Eryka Kulma:

Chodź stary, ja się źle prezentuję - rzucił.

I dodał:

Cieszę się, bo mogę się spotkać z rodziną. Normalnie ciągle w rozjazdach. Piotrek, idziemy na drinka!

Nagrodę dyrektora festiwalu przyznano Kristen Stewart, która nie pojawiła się na gali, ale nagrała wideo.

Chciałabym zachęcić młode aktorki, aby podążały przez życie z ciekawością. To naprawdę najlepszy zawód świata. Jestem zaszczycona i bardzo zaskoczona. Festiwal mnie wspaniale ugościł. Bardzo wam dziękuję. Nie mogę się doczekać powrotu - mówiła.

Na scenie znalazło się też miejsce dla Dody, która gościła na gali zakończenia festiwalu.

Musimy zbudować wspólnotę. Camerimage zawsze pokazuje dzieła kobiet. Apelujemy do producentów o docenianie talentu kobiet - podkreśliła.

Podczas gali zamknięcia festiwalu nie brakowało wzruszających momentów. Nie tylko rozdano nagrody najlepszym filmowcom, ale również wspominano tych, którzy odeszli, m.in. Davida Lyncha.

