EnergaCAMERIMAGE: Gwiazdy światowego kina w Polsce

W sobotę, 15 listopada odbyła się gala otwarcia 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. To jedno z najważniejszych wydarzeń świecie, które poświęcone jest sztuce operatorów filmowych. Festiwal co roku przyciąga do Polski cenionych twórców filmowych z całego świata. Na Cameraimage gościli m.in. David Lynch, Danny DeVito, Adam Driver, Quentin Tarantino, Willem Dafoe, Sean Penn, Peter Dinklage.

Sobotnia gala otworzyła tydzień pełen filmowych premier, warsztatów oraz spotkań z cenionymi twórcami z całego świata. Podczas otwierającego festiwal wydarzenia zostały przyznane pierwsze nagrody. Jedną z nich odebrała Grażyna Szapołowska. Pierwszy raz w historii przyznano również nagrodę The Hollywood Reporter – Visionary in Cinematography Award, przyznaną przez amerykański magazyn. Jej pierwszym laureatem został Robbie Ryan, wybitny operator filmowy, który pracował nad wieloma cenionymi produkcjami, w tym: "Historią małżeńską", "C’mon C’mon" czy "Biednymi istotami" i "Faworytą", które przyniosły mu nominację do Oscara.

Zobacz również: Grażyna Szapołowska grzmi ze sceny! Mocne słowa pod adresem ministerstwa

Gala zamknięcia EnergaCAMERIMAGE bez Cate Blanchett. Co się stało?

Już jutro wieczorem odbędzie się gala zamknięcia 33. edycji EnergaCAMERIMAGE. Gościem specjalnym wydarzenia miała być Cate Blanchett. Dwukrotna laureatka Oscara za filmy "Blue Jasmine" oraz "Aviator", w Toruniu gościła już w ubiegłym roku. Aktorka w rozmowie z Telewizją Toruń wyznała, że zakochała się w tym mieście.

Zakochałam się w Toruniu. Byłam tu tylko siedem dni, a czuję się jakbym spędziła tu siedem lat. To był niezwykle intensywny i inspirujący czas. Uwierzcie mi, chciałabym tu jeszcze wrócić - mówiła.

Jej marzenie miało spełnić się w tym roku. Z powodów zawodowych nie mogła przyjechać na początku festiwalu. Gwiazda Hollywood miała jednak pojawić się podczas gali zamknięcia. Blanchett została bowiem laureatką nagrody Icon Award. Niestety, w piątek wieczorem na stronie EnergaCAMERIMAGE ukazało się oświadczenie, w którym przekazano, że aktorka nie przyjedzie do Polski. Wszystko z powodu choroby. Ma jednak nadzieję, że za rok nic nie stanie jej na przeszkodzie.

Dotarła do nas smutna wiadomość. Z powodu choroby Cate Blanchett nie dotrze do Torunia na ceremonię zamknięcia 33. edycji festiwalu filmowego EnergaCAMERIMAGE.

Ma ona nadzieję, że będzie mogła dołączyć do nas w Toruniu podczas przyszłej edycji Festiwalu i wówczas odebrać Nagrodę dla Ikony. Będziemy na nią czekać z niecierpliwością. Myślami jesteśmy teraz z Cate i życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia - przekazano w oświadczeniu.

Zobacz również: Jakie wymagania ma Cate Blanchett? "Tylko największe postaci światowego kina mogą uzgadniać warunki"

QUIZ. Oscary i ich zdobywcy. Kto otrzymał statuetkę? Jaki film dostał Oscara? Pytanie 1 z 16 Który z poniższych filmów otrzymał najwięcej - 11- Oscarów w historii Ben-Hur Władca Pierścieni: Powrót króla Titanic Wszystkie odpowiedzi są poprawne Następne pytanie