Doda w toczku i śmietankowym wdzianku na zakończeniu festiwalu EnergaCamerimage. Tak pozowała do zdjęć

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-22 20:58

Doda była jedną z gwiazd, które pojawiły się w Toruniu przy okazji festiwalu EnergaCamerimage 2025. Dzień przed galą zamknięcie pokazała się w czarnych spodniach i eleganckiej białej koszuli, a kropką nad i był czarny toczek. Dzień później, już podczas gali finałowej, pozowała do zdjęć ubrana w śmietankowy, bardzo obszerny komplet, a głowę ozdobiła beżowym toczkiem. Szykownie?Zobaczcie i oceńcie!

Doda przyzwyczaiła swoich fanów do wyzywających stylizacji, ale nie zawsze ubiera się w ten sposób. Ostatnio piosenkarka pokazała się w Toruniu na festiwalu EnergaCamerimage, gdzie szokujące wdzianka nie zdałyby egzaminu. Gwiazda dobrała strój do okoliczności i wyglądała doskonale, choć zazwyczaj nosi się zupełnie inaczej.

Na co dzień wybiera sportowe ubrania, na scenie sporo odsłania, a na czerwonym dywanie przyciąga spojrzenia oryginalnymi kreacjami. Podczas festiwalu postawiła na profesjonalizm i pokazała zupełnie nowe oblicze.

Doda na EnergaCamerimage. WOW!

Wydaje się, że Doda świetnie bawiła się na festiwalu filmowym, gdzie nagrody, Złote Żaby, trafiają nie do aktorów, a twórców - reżyserów, operatorów, młodych i debiutujących, ale też doświadczonych i z wieloma sukcesami na koncie. 

Jest mi niezmiernie miło gościć na Camerimage Festival w Toruniu na zaproszenie dyrektora Marka Żydowicza. Jestem dumna, że mamy tak wspaniałe festiwale w Polsce, które zrzeszają nie tylko polskie, ale i międzynarodowe gwiazdy. Jutro wielka gala! - pisała Doda dzień przed galą zamknięcia 33. festiwalu EnergaCamerimage.

Gwiazda stawiła się na wydarzeniu ubrana w czarne spodnie i białą koszulę. Na to zarzuciła czarny, klasyczny płaszcz, przez ramię przewiesiła niewielką torebkę, a głowę ozdobiła niewielkim toczkiem. Jej stylizacja dla wielu mogła być zaskoczeniem, bo nie do takich zestawów przywykliśmy!

Widać, że nieco biurowy styl spodobał się Dodzie, która na galę zamknięcia wybrała się nie w sukience, a w zestawie ze spodniami. Czerń wymieniła na śmietankowy beż i złamaną biel. Wybrała luźne spodnie, mały, opalizujący topik i wyjątkowo obszerną marynarkę. Jej stylizacja została zwieńczona... kolejnym, tym razem jasnym toczkiem. Wdzianko i nakrycie głowy przywodziło na myśl styl lat 80.

Jak oceniacie?

