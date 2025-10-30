Doda zaśpiewała z Kazikiem! Muzyk wkroczył na scenę z telefonem

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-10-30 14:49

To spotkanie zaskoczyło wszystkich! Na finałowym koncercie projektu "Światło i MRock" Doda wprowadziła na scenę Kazika Staszewskiego. Wokalistka chwyciła legendę polskiego rocka za rękę, a chwilę później wspólnie zaśpiewali refren przeboju "What’s Up" grupy 4 Non Blondes. Nagraniem z tego momentu piosenkarka pochwaliła się na Instagramie, a fani nie kryją zachwytu i… zaskoczenia.

Na krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Doda z uśmiechem prowadzi Kazika na scenę. W tle rozbrzmiewają dźwięki hitu "What’s Up", a publiczność reaguje gromkimi brawami. Kazik przez chwilę stoi obok Dody, po czym dołącza do niej, próbując zaśpiewać refren kultowego utworu z 1993 roku. Choć jego wykonanie było dalekie od perfekcji, atmosfera porwała wszystkich.

W dalszej części nagrania rockman zdejmuje z siebie powagę scenicznego weterana – zamiast śpiewać, nagrywa występ Dody swoim telefonem.

Polecamy: Doda w sznurkach i skrawkach! Tak (nie)ubrana wyszła na wielką scenę. Jej biust omal nie wyskoczył na wolność

Doda była w świetnym humorze i cieszyła się z reakcji publiczności. Widać, że oboje dobrze się bawili, a ich spontaniczny duet zrobił furorę wśród widzów. Występ w Poznaniu był pełen energii i pozytywnych emocji. Duet Dody i Kazika był jednym z najzabawniejszych i najbardziej spontanicznych momentów koncertu.

Koncert "Światło i MRock" – Doda i Kazik razem na scenie

Ten niezwykły moment miał miejsce podczas ostatniego koncertu trasy "Światło i MRock", której pomysłodawcami byli Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki. Projekt połączył różne muzyczne osobowości - obok Dody i Kazika na scenie wystąpił również Tomasz Organek.

Nosowska oczarowała publiczność występem, Rogucki dał pełen emocji show, a Kazik porwał tłum swoimi klasykami – m.in. "Celiną" i "Passengrem". Doda natomiast była żywiołowa i pewna siebie.

Nie przegap: Katarzyna Nosowska opublikowała poruszający wpis. Szok, co się w nim znalazło!

Wyjątkowy koncert z kodami QR

Koncert w hali MTP w Poznaniu był czymś więcej niż zwykłym występem. Publiczność miała wpływ na przebieg wydarzenia – za pomocą kodu QR decydowała, czy kolejne utwory zostaną zagrane w wersji mrocznej i melancholijnej, czy w radośniejszej, bardziej świetlistej.

Super Express Google News
Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości
Doda zaśpiewała z Kazikiem
28 zdjęć
Sonda
Podoba Wam się styl Dody?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAZIK STASZEWSKI
Doda (Dorota Rabczewska)
DODA
KAZIK