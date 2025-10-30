Doda zaśpiewała z Kazikiem! Muzyk wkroczył na scenę z telefonem

Na krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Doda z uśmiechem prowadzi Kazika na scenę. W tle rozbrzmiewają dźwięki hitu "What’s Up", a publiczność reaguje gromkimi brawami. Kazik przez chwilę stoi obok Dody, po czym dołącza do niej, próbując zaśpiewać refren kultowego utworu z 1993 roku. Choć jego wykonanie było dalekie od perfekcji, atmosfera porwała wszystkich.

W dalszej części nagrania rockman zdejmuje z siebie powagę scenicznego weterana – zamiast śpiewać, nagrywa występ Dody swoim telefonem.

Polecamy: Doda w sznurkach i skrawkach! Tak (nie)ubrana wyszła na wielką scenę. Jej biust omal nie wyskoczył na wolność

Doda była w świetnym humorze i cieszyła się z reakcji publiczności. Widać, że oboje dobrze się bawili, a ich spontaniczny duet zrobił furorę wśród widzów. Występ w Poznaniu był pełen energii i pozytywnych emocji. Duet Dody i Kazika był jednym z najzabawniejszych i najbardziej spontanicznych momentów koncertu.

Koncert "Światło i MRock" – Doda i Kazik razem na scenie

Ten niezwykły moment miał miejsce podczas ostatniego koncertu trasy "Światło i MRock", której pomysłodawcami byli Katarzyna Nosowska i Piotr Rogucki. Projekt połączył różne muzyczne osobowości - obok Dody i Kazika na scenie wystąpił również Tomasz Organek.

Nosowska oczarowała publiczność występem, Rogucki dał pełen emocji show, a Kazik porwał tłum swoimi klasykami – m.in. "Celiną" i "Passengrem". Doda natomiast była żywiołowa i pewna siebie.

Nie przegap: Katarzyna Nosowska opublikowała poruszający wpis. Szok, co się w nim znalazło!

Wyjątkowy koncert z kodami QR

Koncert w hali MTP w Poznaniu był czymś więcej niż zwykłym występem. Publiczność miała wpływ na przebieg wydarzenia – za pomocą kodu QR decydowała, czy kolejne utwory zostaną zagrane w wersji mrocznej i melancholijnej, czy w radośniejszej, bardziej świetlistej.

Doda urządza rodzicom pokój spokojnej starości Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.