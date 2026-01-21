Klaudia i Valentyn z programu "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Internet oszalał

Klaudia i Valentyn, uczestnicy 9. edycji programu "Rolnik szuka żony", właśnie powitali na świecie swojego długo wyczekiwanego synka. Informacja o narodzinach chłopca poruszyła fanów pary, którzy od początku śledzili rozwój ich relacji i kibicowali uczuciu rodzącemu się na oczach widzów. Teraz zarówno radość, jak i wzruszenie wypełniają serca młodych rodziców, a media społecznościowe zapełniły się gratulacjami i ciepłymi komentarzami.

Historia Klaudii i Valentyna rozpoczęła się w programie "Rolnik szuka żony", gdzie para od pierwszych odcinków wzbudzała sympatię widzów. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski, a każdy wspólny moment komentowany był w mediach społecznościowych. W sierpniu 2025 roku Klaudia i Valentyn wzięli ślub w gronie uczestników programu i prowadzącej, Marty Manowskiej, czym przypieczętowali swoją więź. Od tamtej pory ich życie nabrało nowego wymiaru!

Klaudia i Valentyn z programu "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami. Internet oszalał

Kilka tygodni przed porodem Klaudia podzieliła się z fanami wyjątkową sesją ciążową. W eleganckich, subtelnie podkreślających ciążowe kształty stylizacjach, widać było radość i ekscytację młodej mamy. W opisie zdjęć fotografka przypomniała o wyjątkowej wartości oczekiwania:

Są momenty, których nie da się przyspieszyć. Mają swój rytm i swój czas. Wystarczy nie przeszkadzać - napisała kobieta.

Klaudia dodała od siebie:

Lepiej bym tego nie ujęła, najlepsza fotograf - potwierdzając, jak bardzo doceniała zarówno profesjonalizm artystki, jak i magię tego wyjątkowego okresu w jej życiu. Zdjęcia szybko zyskały uznanie internautów. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy pełnych ciepłych słów, gratulacji i wyrazów radości: fani nie kryli wzruszenia, że ich ulubiona para wkroczyła w zupełnie nowy etap życia.

Oczekiwanie na narodziny synka to czas pełen emocji, a Klaudia i Valentyn udowodnili, że potrafią dzielić się tymi wyjątkowymi chwilami z innymi. Wspólne przygotowania, aranżacja pokoju dla dziecka i codzienne drobne radości pokazują, jak młodzi rodzice cieszą się z tego etapu życia. Teraz zakochani są już we trójkę. Klaudia nie kryła radości. Na InstaStories dodała zdjęcie bobasa i uroczy wpis.

Witaj na świecie maluszku - napisała uradowana Klaudia.

Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" za chwilę zostaną rodzicami
