Doda od lat budzi emocje i nie boi się mówić głośno o sprawach niewygodnych. W mediach społecznościowych opublikowała szczery, długi wpis, w którym wyznała, że dokładnie rok temu "zupełnie nieświadomie" poszła się zbadać. Kilka tygodni później usłyszała diagnozę, która zmienia wszystko - czerniak złośliwy. Dziś artystka świętuje rocznicę momentu, w którym pozbyła się choroby i odzyskała spokój.

Zobacz też: Ekipa Dody chciała zablokować występ Smolastego z Jóźwiak! Nie udało się. "Lansowanie swojej ex"

Doda świętuje rocznicę, która uratowała jej życie. Ten post poruszył tysiące

W emocjonalnym poście Doda przyznała, że niemal zapomniała o tej dacie przez zawieruchę, która ostatnio dzieje się w jej życiu. Piosenkarka przypomniała, że jej przypadek był efektem przypadku - rutynowego badania, bez strachu i bez złych przeczuć. To właśnie ta niepozorna decyzja sprawiła, że choroba została wykryta na czas.

Zobacz też: „Cała droga wypisana na twarzy”. Doda pokazuje, jak wygląda cena sukcesu. Te zdjęcia dzielą 23 lata

Artystka przedstawiła również lekarza, który pomógł jej w walce z nowotworem, podkreślając rolę specjalistów i ich codziennej, często niedocenianej pracy. Jak zdradziła, po jej apelu dermatolodzy dosłownie nie nadążają z przyjmowaniem pacjentów. Sama otrzymuje od nich wiadomości o tzw. "efekcie Dody", który sprawił, że wiele osób zgłosiło się na badania profilaktyczne.

Nie zabrakło też gorzkiej refleksji na temat internetu i poziomu publicznej dyskusji. Doda otwarcie przyznała, że było jej "potwornie głupio" schodzić do poziomu internetowej patologii i odpowiadać na absurdalne pytania podważające sens badań i pracę lekarzy. Jednocześnie podkreśliła, że skoro tak łatwo pozbywamy się empatii i kultury w sieci, to być może równie łatwo możemy pozbyć się podejrzanych znamion - w gabinecie lekarskim.

Prawie bym zapomniała przez tą zawieruchę ,którą rozpętałam ALE DZIŚ obchodzę niezwykle ważną ROCZNICĘ ! Dokładnie Rok temu, zupełnie nieświadomie poszłam się zbadać,kilka tyg później zostałam zdiagnozowana… I WŁAŚNIE OBCHODZIMY ROCZNICĘ kiedy pozbyłam się CZERNIAKA złośliwego. Poznajcie proszę doktora, który mi w tym pomógł. Mamy dla Was kilka istotnych słów i choć wiem że po moim apelu ,lekarze dermatologii nie nadarzają badać pacjentów ( dosłownie dostaję od nich wiadomości o „efekcie Dody”) ,to nadal pragnę szerzyć świadomość i uważność w tym temacie. Pragnę wykorzystać to co spotkało mnie w dobrym celu i wierzę ,że ta akcja wielu „uratuje”! Nie bójcie się badać RAZ W ROKU! Ps: Potwornie mi było głupio poniżać się do poziomu patologii internetowej i zadać ostatnie pytanie,które wręcz obraża pracę każdego lekarza i historie pacjentów … ale uznałam że skoro ludzie z taką łatwością pozbywają się kultury ,empatii do drugiego człowieka w internecie ,to może i też z łatwością pozbędą się podejrzanych znamion na ciele w badaniach profilaktycznych. zdrowia na 2026 kochani - czytamy w nowym poście Dody.

Zobacz też: Śmiali się, gdy Doda mówiła o cierpieniu zwierząt. Odwróciła się i zrównała ich z ziemią. Wstyd

Zobacz naszą galerię: Doda świętuje rocznicę, która uratowała jej życie. Ten post poruszył tysiące

Sonda Czy znasz kogoś, kto musiał zmierzyć się z nowotworem? Tak, znam Nie znam Sam/-a musiałem/-am stoczyć taką walkę