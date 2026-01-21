Doda świętuje rocznicę, która uratowała jej życie. Ten post poruszył tysiące

Doda znów poruszyła tysiące fanów. Tym razem nie nową piosenką ani medialną aferą, ale bardzo osobistym wyznaniem. Artystka opublikowała rocznicowy post, w którym przypomniała o jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia - walce z czerniakiem złośliwym. Jej słowa to nie tylko podsumowanie dramatycznych miesięcy, ale też mocny apel o profilaktykę, który już przynosi realne efekty.

Doda od lat budzi emocje i nie boi się mówić głośno o sprawach niewygodnych. W mediach społecznościowych opublikowała szczery, długi wpis, w którym wyznała, że dokładnie rok temu "zupełnie nieświadomie" poszła się zbadać. Kilka tygodni później usłyszała diagnozę, która zmienia wszystko - czerniak złośliwy. Dziś artystka świętuje rocznicę momentu, w którym pozbyła się choroby i odzyskała spokój.

W emocjonalnym poście Doda przyznała, że niemal zapomniała o tej dacie przez zawieruchę, która ostatnio dzieje się w jej życiu. Piosenkarka przypomniała, że jej przypadek był efektem przypadku - rutynowego badania, bez strachu i bez złych przeczuć. To właśnie ta niepozorna decyzja sprawiła, że choroba została wykryta na czas.

Artystka przedstawiła również lekarza, który pomógł jej w walce z nowotworem, podkreślając rolę specjalistów i ich codziennej, często niedocenianej pracy. Jak zdradziła, po jej apelu dermatolodzy dosłownie nie nadążają z przyjmowaniem pacjentów. Sama otrzymuje od nich wiadomości o tzw. "efekcie Dody", który sprawił, że wiele osób zgłosiło się na badania profilaktyczne.

Nie zabrakło też gorzkiej refleksji na temat internetu i poziomu publicznej dyskusji. Doda otwarcie przyznała, że było jej "potwornie głupio" schodzić do poziomu internetowej patologii i odpowiadać na absurdalne pytania podważające sens badań i pracę lekarzy. Jednocześnie podkreśliła, że skoro tak łatwo pozbywamy się empatii i kultury w sieci, to być może równie łatwo możemy pozbyć się podejrzanych znamion - w gabinecie lekarskim.

Prawie bym zapomniała przez tą zawieruchę ,którą rozpętałam ALE DZIŚ obchodzę niezwykle ważną ROCZNICĘ ! Dokładnie Rok temu, zupełnie nieświadomie poszłam się zbadać,kilka tyg później zostałam zdiagnozowana… I WŁAŚNIE OBCHODZIMY ROCZNICĘ kiedy pozbyłam się CZERNIAKA złośliwego. Poznajcie proszę doktora, który mi w tym pomógł. Mamy dla Was kilka istotnych słów i choć wiem że po moim apelu ,lekarze dermatologii nie nadarzają badać pacjentów ( dosłownie dostaję od nich wiadomości o „efekcie Dody”) ,to nadal pragnę szerzyć świadomość i uważność w tym temacie. Pragnę wykorzystać to co spotkało mnie w dobrym celu i wierzę ,że ta akcja wielu „uratuje”! Nie bójcie się badać RAZ W ROKU! Ps: Potwornie mi było głupio poniżać się do poziomu patologii internetowej i zadać ostatnie pytanie,które wręcz obraża pracę każdego lekarza i historie pacjentów … ale uznałam że skoro ludzie z taką łatwością pozbywają się kultury ,empatii do drugiego człowieka w internecie ,to może i też z łatwością pozbędą się podejrzanych znamion na ciele w badaniach profilaktycznych. zdrowia na 2026 kochani - czytamy w nowym poście Dody.

