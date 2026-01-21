Urszula Brzezińska-Hołownia odchodzi z wojska. Ile wyniesie jej emerytura?

Mjr Urszula Brzezińska-Hołownia, pilotka myśliwców MiG-29 i żona Szymona Hołowni, kończy służbę wojskową.

Po kilkunastu latach za sterami odrzutowców przechodzi do rezerwy, nabywając prawo do emerytury wojskowej, której wysokość może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych brutto.

Decyzja podyktowana jest względami rodzinnymi i trudnościami w pogodzeniu wymagającej służby z wychowywaniem dzieci.

Jakie wyzwania czekają teraz byłą pilotkę i czy powrót do munduru jest w ogóle możliwy?

To ważna zmiana zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Major Urszula Brzezińska-Hołownia, która przez lata służyła w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, podjęła decyzję o zakończeniu aktywnej służby w Siłach Powietrznych RP. Informacje te, jako pierwszy podał dziennik „Fakt”, a następnie potwierdził je w rozmowie z gazetą oficer prasowy bazy, ppłk Marcin Boruta. Jak doniesiono, we wtorek, 20 stycznia 2026 roku, pani major po raz ostatni zasiadła za sterami myśliwca MiG-29.

„To nie jest tak, że odchodzi z dnia na dzień, obecnie trwa rozliczenie z jednostką, które potrwa do końca stycznia” – wyjaśnił ppłk Boruta na łamach „Faktu”.

Podkreślił, że pani major skorzystała z przysługującego jej prawa do odejścia ze służby. Nie oznacza to jednak całkowitego zerwania z armią. Zgodnie z procedurami, Urszula Brzezińska-Hołownia trafi do rezerwy pasywnej, co oznacza, że wciąż będzie w gotowości obronnej państwa i może być wzywana na ćwiczenia wojskowe.

Emerytura wojskowa żony Szymona Hołowni. Na jakie świadczenie może liczyć?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kontekście tej decyzji jest wysokość przyszłego świadczenia. Jak wyliczył dziennik „Fakt”, powołując się na obowiązujące przepisy, jako że Urszula Brzezińska-Hołownia wstępowała do służby, gdy obowiązywały jeszcze starsze, korzystniejsze regulacje, nabyła prawa do emerytury wojskowej już po 15 latach służby.

Zasady te przewidują, że podstawa świadczenia wynosi 40% ostatniego uposażenia i jest corocznie waloryzowana. Jakie to mogą być kwoty?

Podstawa świadczenia: Dla żołnierza w stopniu majora, który odchodzi po 15 latach, minimalne świadczenie emerytalne szacuje się na kwotę co najmniej 5,6-5,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Dodatki dla pilota: W przypadku pilotów myśliwców kwota ta będzie jednak znacząco wyższa. Wynika to ze specyfiki służby – praca w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, a także wyższe uposażenie zasadnicze i liczne dodatki wpływają na ostateczną wysokość emerytury. Eksperci szacują, że realne świadczenie może być o kilkadziesiąt procent wyższe od minimalnego.

Zarobki pilota myśliwca w Wojsku Polskim

Aby zrozumieć podstawę naliczania emerytury, warto przyjrzeć się zarobkom. Uposażenie żołnierza w stopniu majora w 2026 roku to około 10,9 tys. zł brutto podstawy. Jednak w przypadku pilota myśliwca dochodzą do tego liczne dodatki: za stopień, za wysługę lat, a przede wszystkim specjalny dodatek lotniczy. W efekcie, jak wskazują media, realne miesięczne zarobki majora-pilota mogły wynosić od 12 tys. do nawet 20 tys. zł brutto. To właśnie ta kwota będzie podstawą do wyliczenia ostatecznego świadczenia emerytalnego. Warto też sprawdzić, jak wyglądają aktualne zarobki w wojsku i jakie zmiany planowane są w najbliższych latach.

Kulisy decyzji. Rodzina ponad karierę w siłach powietrznych

Jak jako pierwsza poinformowała stacja TVN24, a co później zostało rozwinięte w rozmowie „Faktu” ze źródłami w jednostce, decyzja o odejściu ze służby podyktowana była względami rodzinnymi. Pogodzenie niezwykle wymagającej i absorbującej pracy pilota myśliwca z życiem rodzinnym, wychowywaniem dwójki małych dzieci oraz obowiązkami męża, Szymona Hołowni. Ppłk Marcin Boruta w rozmowie z „Faktem” rzucił więcej światła na codzienne realia służby.

„Nasze MIG-i ostatnio stacjonowały w jednostce w Malborku. Ula właśnie tam stawiała się na dyżurach. Kursowała więc między domem a Malborkiem” – mówił.

Dowódca Klucza mjr pil. Urszula Brzezińska-Hołownia dziś ostatni raz w roli pilota wojskowego. Dziękujemy za kilkunastoletnią służbę w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego 🫡📸 Sławek "Hesja" Krajniewski pic.twitter.com/hGhapkQUjN— Andrzej (@TheFuriousFafik) January 20, 2026

Dodał również, że mjr Brzezińska-Hołownia stała przed perspektywą wymagającego szkolenia na nowe myśliwce FA-50, które wkrótce mają trafić do bazy w Mińsku. To wszystko, w połączeniu z rolą matki, skłoniło ją do podjęcia decyzji o przejściu do rezerwy. Jej koledzy z jednostki nie kryją żalu: „To wielka strata dla jednostki” – podsumował ppłk Boruta.

Reakcja szefa MON. Władysław Kosiniak-Kamysz dziękuje i liczy na powrót

Do sprawy odniósł się wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. W rozmowie na antenie Radia ZET ciepło wypowiedział się o pani major, podkreślając jej profesjonalizm.

Beata Szydło ostro o umowie z Mercosur i kanclerzu Niemiec. „Niesamowita bezczelność”

„Jest bardzo dobrym pilotem. Jest majorem Wojska Polskiego i bardzo dobrym człowiekiem” – stwierdził szef MON.

Przyznał, że choć z perspektywy Polskich Sił Powietrznych jest to strata, to w pełni rozumie jej decyzję z ludzkiego punktu widzenia. „Służba odbywa się czasami daleko od miejsca zamieszkania, to są wielogodzinne dyżury” – tłumaczył, wskazując na obciążenia, z jakimi mierzą się żołnierze. Jednocześnie Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że to nie jest definitywne pożegnanie z mundurem. „Chciałbym, żeby służyła dłużej, żeby kiedyś wróciła” – podsumował, zostawiając otwartą furtkę na przyszłość. Decyzja pani major z pewnością wpłynie na dyskusję o warunkach służby i systemie emerytur mundurowych w Polsce.

Poniżej galeria zdjęć: Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem

ZIOBRO STRACI TYSIĄCE ZŁOTYCH! Scheuring-Wielgus: TO TCHÓRZ I FUJARA BEZ HONORU | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.