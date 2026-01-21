Już jako nastolatek Dawid Kwiatkowski zdobył serca fanów i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistów w Polsce. Jego kariera nie ogranicza się jednak do sceny muzycznej - Kwiatkowski wielokrotnie zasiadał w jury talent-show - "The Voice Kids" czy "Must Be The Music". Teraz, w wieku 30 lat, artysta postanowił uczcić kolejny ważny dzień w życiu w wyjątkowy sposób, łącząc świętowanie z odrobiną polskiej tradycji. Oj działo się!

30 lat, oscypek i gwiazdy w ludowych strojach! Kwiatkowski urządził imprezę, której nie da się zapomnieć

Impreza urodzinowa odbyła się w luźnej, pełnej radości atmosferze, a w sieci szybko pojawiły się pierwsze kadry z wydarzenia. Goście, wśród których znaleźli się m.in. Mieszko Masłowski, Kamil Kuroczko, Maffashion, Kayah pojawili się w strojach inspirowanych polskim folklorem. Na stole królował niezwykły tort z oscypkami - co za atrakcja! Pierwszy raz widzimy coś takiego.

Nie zabrakło też muzycznych wrażeń - Dawid Kwiatkowski sam zagrał kilka utworów, a towarzyszyły mu znane głosy polskiej sceny, w tym Kayah. W rytm piosenek goście szaleli na parkiecie, a Maffashion uwieczniła na Instagramie zarówno taneczne popisy, jak i detale imprezy, dzieląc się radosną, urodzinową energią. Choć sam jubilat nie publikował własnych zdjęć z przyjęcia, zostawił pod postem Maffashion kilka słów wdzięczności i refleksji.

Ciągle żyję tym dniem! Dziękuję! - napisał wyraźnie wzruszony Dawid. Doskonale wiemy, jak Kwiatkowski potrafi się wzruszyć. Podczas imprezy "Sylwester z Dwójką 2025/2026" w Katowicach, gdy świętował swoje 30. urodziny i otrzymał tort oraz list od fanów - to doprowadziło go do łez!

