30 lat, oscypek i gwiazdy w ludowych strojach! Kwiatkowski urządził imprezę, której nie da się zapomnieć

Julita Buczek
2026-01-21 20:15

Dawid Kwiatkowski z okazji 30. urodzin zorganizował huczną imprezę pełną tańców i gwiazdorskiego towarzystwa, które nie szczędziło sobie dobrej zabawy. Nie zabrakło też elementów zaskoczenia od oscypkowego tortu po ludowe stroje gości. Zobaczcie te zdjęcia!

Już jako nastolatek Dawid Kwiatkowski zdobył serca fanów i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych młodych wokalistów w Polsce. Jego kariera nie ogranicza się jednak do sceny muzycznej - Kwiatkowski wielokrotnie zasiadał w jury talent-show - "The Voice Kids" czy "Must Be The Music". Teraz, w wieku 30 lat, artysta postanowił uczcić kolejny ważny dzień w życiu w wyjątkowy sposób, łącząc świętowanie z odrobiną polskiej tradycji. Oj działo się!

Impreza urodzinowa odbyła się w luźnej, pełnej radości atmosferze, a w sieci szybko pojawiły się pierwsze kadry z wydarzenia. Goście, wśród których znaleźli się m.in. Mieszko Masłowski, Kamil Kuroczko, Maffashion, Kayah pojawili się w strojach inspirowanych polskim folklorem. Na stole królował niezwykły tort z oscypkami - co za atrakcja! Pierwszy raz widzimy coś takiego.

Nie zabrakło też muzycznych wrażeń - Dawid Kwiatkowski sam zagrał kilka utworów, a towarzyszyły mu znane głosy polskiej sceny, w tym Kayah. W rytm piosenek goście szaleli na parkiecie, a Maffashion uwieczniła na Instagramie zarówno taneczne popisy, jak i detale imprezy, dzieląc się radosną, urodzinową energią. Choć sam jubilat nie publikował własnych zdjęć z przyjęcia, zostawił pod postem Maffashion kilka słów wdzięczności i refleksji.

Ciągle żyję tym dniem! Dziękuję! - napisał wyraźnie wzruszony Dawid. Doskonale wiemy, jak Kwiatkowski potrafi się wzruszyć. Podczas imprezy "Sylwester z Dwójką 2025/2026" w Katowicach, gdy świętował swoje 30. urodziny i otrzymał tort oraz list od fanów - to doprowadziło go do łez!

