Michał Figurski od lat nie ukrywa, że jego zdrowie bywa kapryśne, a pobyty w szpitalach nie są mu obce. Każda taka informacja automatycznie elektryzuje opinię publiczną, bo dziennikarz już nieraz mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Nic więc dziwnego, że jego najnowszy wpis z wakacji w Egipcie natychmiast przyciągnął uwagę. Zwłaszcza że zamiast dramatycznego tonu, Figurski był wyraźnie zadowolony!

Zobacz też: "Powikłania są okropne". Nie tylko Roksana Węgiel. Polskie gwiazdy, które zmagają się z cukrzycą

Figurski znów w szpitalu, ale tym razem w wersji deluxe. Egipt zaskoczył

Na opublikowanym zdjęciu i w krótkim opisie dziennikarz zdradził, że trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sharm El Sheikh. Zamiast typowego obrazu zatłoczonego korytarza czy nerwowej atmosfery, opisał miejsce przypominające luksusowy hotel. Marmurowe lobby, pozłacane meble, doskonała organizacja i fachowy personel. WOW!

Zobacz też: Marcin Meller maglował Michała Figurskiego. Prezenter odciął balasty! "Mellina" w Eska Rock

Figurski nie krył zdumienia, że SOR w popularnym kurorcie turystycznym może wyglądać bardziej ekskluzywnie niż niejeden hotel. W swoim stylu dodał też kilka słów po arabsku, dziękując za opiekę i podkreślając wdzięczność za szczęśliwe zakończenie całej sytuacji.

Lobby w marmurach i pozłacanych meblach, świetna organizacja i fachowy personel.. na SOR w Sharm El Sheik! Shukran ktiri Habibi ou hamdullah! #egipskienoce #sör #złamasek @sharmel_sheikh - czytamy w mediach społecznościowych Figurskiego.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Zobacz też: Michał Figurski z odkrytym brzuchem i w bokserkach komentuje związki z Chorosińską. "Najmocniej przepraszam"

Zobacz naszą galerię: Michał Figurski trafił do szpitala. Szokujące ZDJĘCIA trafiły do sieci

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w polskich szpitalach? Tak Nie