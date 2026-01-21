Michał Figurski trafił do szpitala. Szokujące ZDJĘCIA trafiły do sieci

Michał Figurski trafił do szpitala. Szokujące ZDJĘCIA w sieci

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-21 21:11

Michał Figurski znów zaskoczył fanów. Tym razem nie radiowymi komentarzami ani medialną ripostą, a… relacją z SOR-u w egipskim kurorcie! Dziennikarz trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sharm El Sheikh i ku naszemu zdziwieniu zamiast narzekań, zaserwował serię pochwał. Marmury, złocenia i profesjonalna obsługa zrobiły na nim ogromne wrażenie. Lepiej niż w Polsce?

Michał Figurski od lat nie ukrywa, że jego zdrowie bywa kapryśne, a pobyty w szpitalach nie są mu obce. Każda taka informacja automatycznie elektryzuje opinię publiczną, bo dziennikarz już nieraz mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Nic więc dziwnego, że jego najnowszy wpis z wakacji w Egipcie natychmiast przyciągnął uwagę. Zwłaszcza że zamiast dramatycznego tonu, Figurski był wyraźnie zadowolony!

Zobacz też: "Powikłania są okropne". Nie tylko Roksana Węgiel. Polskie gwiazdy, które zmagają się z cukrzycą

Figurski znów w szpitalu, ale tym razem w wersji deluxe. Egipt zaskoczył

Na opublikowanym zdjęciu i w krótkim opisie dziennikarz zdradził, że trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Sharm El Sheikh. Zamiast typowego obrazu zatłoczonego korytarza czy nerwowej atmosfery, opisał miejsce przypominające luksusowy hotel. Marmurowe lobby, pozłacane meble, doskonała organizacja i fachowy personel. WOW!

Zobacz też: Marcin Meller maglował Michała Figurskiego. Prezenter odciął balasty! "Mellina" w Eska Rock

Figurski nie krył zdumienia, że SOR w popularnym kurorcie turystycznym może wyglądać bardziej ekskluzywnie niż niejeden hotel. W swoim stylu dodał też kilka słów po arabsku, dziękując za opiekę i podkreślając wdzięczność za szczęśliwe zakończenie całej sytuacji.  

Lobby w marmurach i pozłacanych meblach, świetna organizacja i fachowy personel.. na SOR w Sharm El Sheik! Shukran ktiri Habibi ou hamdullah! #egipskienoce #sör #złamasek @sharmel_sheikh - czytamy w mediach społecznościowych Figurskiego.

Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Zobacz też: Michał Figurski z odkrytym brzuchem i w bokserkach komentuje związki z Chorosińską. "Najmocniej przepraszam"

Zobacz naszą galerię: Michał Figurski trafił do szpitala. Szokujące ZDJĘCIA trafiły do sieci

Michał Figurski trafił do szpitala. Szokujące ZDJĘCIA trafiły do sieci
26 zdjęć
Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w polskich szpitalach?
Michał Figurski u Jaruzelskiej o TRAGICZNEJ HISTORII Z HAPPY ENDEM
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ FIGURSKI