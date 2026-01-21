W poniedziałek 16 lutego 2026 roku Polsat oficjalnie rozpocznie ramówkowe przemeblowanie. Zamiast rewolucji - ostrożna korekta, zamiast ryzyka jedynie bezpieczne formaty. Teleturniej "Milionerzy" i reality show "Farma" stworzą wspólny blok, który ma rozgrzać antenę przed wiosennymi nowościami. Te jednak, ku zaskoczeniu niektórych widzów, pojawią się wyraźnie później niż dotychczas. Wychodzi więc na to, że nie jest to zbyt dobre posunięcie.

Wielka rewolucja w Polsacie. Edward Miszczak gęsto się tłumaczy

"Milionerzy" wracają bez niespodzianek, od poniedziałku do czwartku o 19:55. Hubert Urbański, podchwytliwe pytania i napięcie budowane od pierwszej złotówki. Format, który od lat działa jak telewizyjny pewniak, ma być kotwicą wieczoru i przyciągać widzów, zanim stacja zaprosi ich na... wiejskie podwórko.

Chcemy przyzwyczaić naszych widzów do tego, że codziennie wieczorem w Polsacie dostają najlepszy miks programów: takich, które pozwalają odpocząć i zrelaksować się po całym dniu, a jednocześnie dostarczają emocji, wiedzy i rozrywki - informuje Edward Miszczak.

Zaraz po teleturnieju, o 20:30, startuje "Farma". Program, który kiedyś był wcześniej, teraz dostaje nowe miejsce w ramówce. W piątki "Milionerzy" ustępują pola, a Polsat serwuje "Farmę - finał tygodnia".

Edward Miszczak przekonuje, że to świadoma strategia: wieczory mają być spokojne, rozrywkowe i przewidywalne. Od marca, po "Farmie", pojawią się nowości wiosennej ramówki, tyle że dopiero około 21:30. To wyraźna zmiana, bo dotąd widzowie byli przyzwyczajeni do startu hitów znacznie wcześniej. Jesienią w tym paśmie gościły m.in. "Ninja vs Ninja", kabarety, "Nasz nowy dom" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Wiosną piątkowe wieczory przejmie "Must Be The Music".

Zaczynamy o 19:55 od "Milionerów" - najpopularniejszego teleturnieju wiedzy na świecie. Z kolei "Farma" to reality show, które od kilku lat przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Ma wszystkie zalety reality, z całą skomplikowaną mozaiką ludzkich zachowań, ale rozgrywa się w niezwykłych jak na ten gatunek warunkach - na farmie ze zwierzętami i wszystkimi problemami, jakie mogą się zdarzyć w wiejskim gospodarstwie. Od marca po "Farmie" będziemy prezentować nowości naszej wiosennej ramówki, co razem stworzy bardzo mocny wieczorny blok - wyznał Edward Miszczak w oficjalnym komunikacie.

