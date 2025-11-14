"Powikłania są okropne". Nie tylko Roksana Węgiel. Polskie gwiazdy, które zmagają się z cukrzycą

Roksana Węgiel zmaga się z cukrzycą. Diagnoza była dla niej szokiem

Światowy Dzień Cukrzycy został ustanowiony przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną w 1991 roku. Data nie jest przypadkowa. 14 listopada urodził się Frederick Banting, odkrywca insuliny. Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą.

Cukrzyca jest chorobą przewlekłą i nieuleczalną. Na całym świecie choruje na nią ponad 200 milionów ludzi, a w Polsce około 3 milionów. Chorzy mają wpływ na jej rozwój m.in. przez zmianę tryby życia. Należy jednak pamiętać, że nieleczona cukrzyca może wywołać wiele problemów, a nawet doprowadzić do śmierci!

Z cukrzycą zmaga się wiele znanych osób, które coraz częściej głośno mówią o swoich dolegliwościach. Angażują się również różne akcje. Swoimi działaniami zwiększają świadomość społeczeństwa. Pokazują też, że można nauczyć się żyć z chorobą i normalnie funkcjonować.

Kilka miesięcy temu Roksana Węgiel (20 l.) wyznała, że choruje na cukrzycę typu I. Piosenkarka dowiedziała się o niej przez przypadek w trakcie badań kontrolnych, które zrobiła po udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Zupełnie nie spodziewała się takiej diagnozy. W rozmowie z Maksem Kluziewiczem z Radia Eska wyznała, że początkowo wypierała chorobę.

Myślę, że ja cały czas uczę się tego życia z cukrzycą. Na pewno jestem na innym poziomie niż te pół roku temu, bo bardzo zadbałam o te tematy, chciałam jak najbardziej się doedukować, żeby móc normalnie funkcjonować. Jeśli się zadba o cukrzycę, to człowiek może normalnie żyć. [...] Wiadomo, że powikłania są okropne, ale żeby do nich nie doszło, to trzeba o siebie dbać - stwierdziła piosenkarka.

Zobacz również: Tego urządzenia Roxie musi używać codziennie. Tak wygląda jej życie z chorobą

Michał Figurski ignorował chorobę. W poważnym stanie trafił do szpitala

Od ponad 20 lat z cukrzycą żyje Marta Wiśniewska (47 l.), czyli Mandaryna. Była wówczas w ciąży, miała tylko 25 lat i nie była świadoma, z czym wiąże się choroba, na którą nagle zapadła. W "Dzień Dobry TVN" opowiadała o objawach. Często była spragniona, zmęczona, pogorszył jej się wzrok. Wyznała, że potrafiła zasnąć niemal w każdym miejscu. Dziś w walce z chorobą pomaga jej pompa insulinowa.

Na cukrzycę choruje również Katarzyna Figura (63 l.). O tym, że cierpi na cukrzycę typu II dowiedziała się w dramatycznych okolicznościach. Kilka lat temu podczas zagranicznej wycieczki trafiła do szpitala. Tam dowiedziała się o chorobie. Opowiedziała o tym w rozmowie z Joanną Brodzik (52 l.). Zaznaczyła też, że chorowanie na cukrzycę "to nie jest żaden wstyd".

Poważne problemy ze zdrowiem miał Olaf Lubaszenko (56 l.). Jeszcze całkiem niedawno aktor zmagał się z dużą nadwagą. Otyłość sprawiła, że rozwinęła się u niego cukrzyca typu II. Do tego cierpiał na depresję. Dzięki ciężkiej pracy i silnej woli udało mu się zrzucić aż 80 kilogramów, co pozytywnie wpłynęło na jego zdrowie.

W moim przypadku nie dałoby się oddzielić cukrzycy od dwóch poważnych problemów, czyli od otyłości i od towarzyszącej jej depresji. Moja otyłość stała się początkiem problemów z cukrzycą. Mam cukrzycę typu II. Została ona zdiagnozowana przy okazji mojej wizyty u lekarza w sprawie leków na nadciśnienie i żołądek - wyznał Olaf Lubaszenko w rozmowie z "Super Expressem".

Michał Figurski (52 l.) miał zaledwie 19 lat, gdy dowiedział się, że choruje na cukrzycę. Przez wiele lat ignorował chorobę, co doprowadziło do sporych powikłań. W 2015 roku doznał wylewu krwi do mózgu. Musiał też przejść operację przeszczepienia trzustki i nerki. To sprawiło, że nie mógł dalej udawać, że nic mu nie jest. Dziś działa na rzecz zwiększenia świadomości o cukrzycy. W tym celu założył Fundację "Najsłodsi".

Z cukrzycą zmaga się wiele innych gwiazd show-biznesu, w tym Damian Kordas, znany z "Ojca Mateusza" aktor Michał Piela, Rudi Schuberth czy piosenkarka Paulla.

Zobacz również: Katarzyna Figura poważnie chora! "To nie jest żaden wstyd". Aktorka ujawnia porażające szczegóły

Szybki QUIZ. Roksana Węgiel czy Sanah? Dwie wielkie gwiazdy. O której mowa? Pytanie 1 z 15 Z Kevinem Mglejem związana jest: Sanah Roksana Węgiel Następne pytanie