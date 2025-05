Wszystko zaczęło się pod koniec 2024 roku. Roxie nagle trafiła do szpitala, a tam zdiagnozowano u niej cukrzycę typu 1. Z powodu pobytu w szpitalu gwiazda musiała odwołać kilka koncertów i zwolnić tempo pracy. 20-latka szybko nauczyła się żyć z chorobą i wróciła do pełni sił. Teraz, w wywiadzie dla Pudelka Roksana Węgiel zdradziła, jak wygląda jej codzienność z cukrzycą.

Roxie nie wstydzi się cukrzycy!

Roxie z dumą nosi sensor do monitorowania poziomu glukozy, który stał się nieodłącznym elementem jej scenicznych kreacji.

Pozdrawiam wszystkich, którzy mają cukrzycę. Myślę, że osoby, które doświadczają tej choroby, wiedzą doskonale, na czym ona polega i to nie jest tak, że my jesteśmy dysfunkcyjni życiowo.

Dodała, że choć choroba wymaga ciągłego monitorowania i dbania o poziom cukru, to nie przeszkadza jej w codziennym funkcjonowaniu.

Jak o to dbasz, to jest dobrze. Trzeba to mieć pod kontrolą. Ja się czuję bardzo dobrze, nie odczuwam tego w życiu codziennym, bo już się przyzwyczaiłam do insuliny i do dbania o cukier.

Roxie pokazuje, jak żyć z chorobą

Roksana Węgiel swoją postawą pokazuje, że nawet z przewlekłą chorobą można prowadzić aktywne i spełnione życie. Jej otwartość i szczerość w mówieniu o cukrzycy mogą być inspiracją dla wielu osób zmagających się z podobnymi problemami zdrowotnymi.

W wywiadach Roxie zawsze podkreśla, że bardzo wspiera ją rodzina i bliscy, a zespół medyczny pomaga jej w dostosowywaniu leczenia do intensywnego trybu życia artystki. W 2024 roku młodziutka gwiazda była bohaterką największego wydarzenia w polskim show biznesie - jej zjawiskowy ślub z Kevinem Mglejem dosłownie powalił wszystkich na kolana! Muzycznie Roxie także nie zwalnia tempa – nagrywa nowe utwory, koncertuje i bierze udział w programach telewizyjnych, udowadniając, że z cukrzycą też można żyć pełnią życia. Zobacz koniecznie: Roxie Węgiel gotowa na dziecko? W bagażniku wozi już fotelik. Wszyscy byli w szoku, gdy to zobaczyli. Mamy zdjęcia

