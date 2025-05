Malwina Wędzikowska szykuje się na kolejny sezon "The Traitors. Zdrajcy". Oto, co nam wyjawiła!

Paparazzi sfotografowali Marcina Mroczka i Marlenę Muranowicz, którzy już złożyli w sądzie pozew rozwodowy, jak osobno odprowadzają Ignacego do do kościoła na tzw. "biały tydzień" - codziennie od czasu przyjęcia komunii. Jak udało nam się ustalić - Marlena wyprowadziła się do innego domu.

Paparazzi widzieli, jak mama chłopców w poniedziałek odprowadzała Ignacego do kościoła, ta sama sytuacja powtórzyła się we wtorek i środę. W czwartek obowiązek przejął Marcin Mroczek, po czym wrócił do domu, który niegdyś był ich wspólnym... Przez cały tydzień (jeszcze) małżonkowie nie spotkali się ani razu.

- Przy dzieciach, gdy to konieczne, robią dobrą minę do złej gry. Ale między nimi nie jest dobrze, rozstanie zdecydowanie nie przebiega w atmosferze zgody

- przekazała nam osoba z otoczenia pary. Pozew rozwodowy jest już w sądzie, choć nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Marlena Muranowicz wyprowadziła się od Mroczka i rzuca aluzje

Już jakiś czas temu można było zaobserwować, że Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz nie pokazują się razem w social mediach oraz że zabierali dzieciaki na wakacje - każde z nich osobno. Jakiś czas temu oboje zwiedzali Włochy - każde z nich wybrało inne miejsce i termin. Ostatnie zdjęcie, na którym pozowali razem, wykonano w grudniu 2023 roku.

Marlena wrzuca za to "podpowiedzi" na swoich social-mediach, które wiele osób interpretuje jako aluzje do rozpadu ich związku. "Kiedyś zazdrościłam koleżance, która skrupulatnie realizowała swój cel, aby chociaż raz w miesiącu wylecieć gdzieś do nowego miejsca. Teraz to jest mój cel!" - pisała niedawno Muranowicz na Instagramie. To jednak nie wszystko.

"Pamiętaj! Jeśli rozmawiają o tobie za twoimi plecami, to znaczy, że jesteś przed nimi. Idź dalej" - napisała w innym wpisie (wkrótce była) żona Mroczka.

