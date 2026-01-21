28-latek nie żyje! Uległ ciężkiemu wypadkowi podczas jazdy na stoku

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-21 22:47

28-latek z Polski zmarł w szpitalu w słowackim Liptowskim Mikułaszu, po tym jak w środę, 21 stycznia, został ciężko ranny podczas jazdy na na nartach. Mężczyzna korzystał ze stoku w miejscowości Jasná w Niżnych Tatrach, gdzie znajduje się największy w kraju ośrodek narciarski. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uderzył w bariery ochronne. Jego reanimacja rozpoczęła się już na miejscu zdarzenia.

Słowacja. Śmiertelny wypadek na stoku 28-letniego Polaka

i

Autor: Andrij Bulba - Flickr/ CC BY-SA 2.0 28-latek z Polski zmarł w szpitalu w słowackim Liptowskim Mikułaszu, po tym jak w środę, 21 stycznia, został ciężko ranny podczas jazdy na na nartach. Mężczyzna korzystał ze stoku w miejscowości Jasná w Niżnych Tatrach, gdzie znajduje się największy w kraju ośrodek narciarski.
  • Tragiczny wypadek na słowackim stoku w ośrodku narciarskim Jasná Chopok.
  • 28-letni Polak uderzył w barierki, doznając poważnych obrażeń.
  • Mimo reanimacji i transportu śmigłowcem, mężczyzny nie udało się uratować.
  • Co było przyczyną wypadku? Dowiedz się więcej.

Słowacja. 28-letni Polak nie żyje. Uległ wypadkowi na nartach

Nie udało się uratować życia 28-letniego Polaka, który został ciężko ranny w wypadku w Niżnych Tatrach na Słowacji. W środę, 21 stycznia, w godzinach popołudniowych - jak poinformowała Horská záchranná služba - mężczyzna zjeżdżał na nartach ze stoku na terenie ośrodka Jasná Chopok, który jest największym na Słowacji kurortem narciarskim. Z nieznanych przyczyn 28-latek uderzył w bariery ochronne, odnosząc poważne obrażenia ciała.

Jako pierwszy udzielał mu pomocy członek patrolu narciarskiego, który rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową, po tym jak stan poszkodowanego nagle się pogorszył, a on sam stracił przytomność. Reanimację kontynuowali następnie ratownicy górscy, którzy zabrali Polaka saniami do Priehyby, skąd został on przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Liptowskim Mikułaszu; tam lekarze stwierdzili jego zgon.

Gdy załamie się lód. Jak uratować siebie i innych – radzi ratownik WOPR

Polecany artykuł:

55-latek stratowany przez byki. Następnego dnia znaleziono kolejne ciało! Co si…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SŁOWACJA
STOK NARCIARSKI
WYPADEK