Natsu w "Tańcu z Gwiazdami"! Piękna influencerka ma za sobą walki w klatce

Polsat ogłosił udział Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" słowami: "Energia, charakter i miliony obserwatorów! Teraz czas sprawdzić, jak odnajdzie się w tanecznym świecie". To trafne podsumowanie dotychczasowej kariery influencerki, która nie boi się wyzwań. Natalia Karczmarczyk, która zdobyła ogromną popularność dzięki projektowi Team X, a następnie solowej działalności, ma już na koncie doświadczenia wykraczające daleko poza tworzenie treści w internecie.

Jeszcze zanim wskoczy w taneczne szpilki, Natsu dała się poznać jako zdeterminowana zawodniczka MMA w nieistniejącej już federacji High League. Stoczyła tam trzy pojedynki, notując jedną wygraną i dwie porażki. Jej debiutancka walka wieczoru na gali High League 1 przeciwko Lexy Chaplin zakończyła się zwycięstwem po jednogłośnej decyzji sędziów. Później zmierzyła się w rewanżu z Chaplin o pas mistrzowski, a także stoczyła pojedynek z Agatą „Fagatą” Fąk. Choć nie wszystkie walki kończyły się jej triumfem, każda z nich udowadniała, że Natsu potrafi ciężko trenować i stawiać czoła presji.

Teraz klatkę zamienia na parkiet, a rękawice na taneczne kostiumy. To przejście z brutalnego świata sportów walki do świata pełnego gracji i artystycznego wyrazu jest niezwykle intrygujące. Z pewnością kondycja fizyczna i umiejętność radzenia sobie ze stresem podczas występów na żywo będą jej atutem. Jednak taniec towarzyski wymaga zupełnie innej koordynacji, poczucia rytmu i emocjonalnej otwartości niż walki.

Udział Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" to wydarzenie, które przyciągnie przed telewizory nie tylko stałych widzów programu, ale również jej ogromną, młodą publiczność z internetu. Fani, którzy kibicowali jej m.in. podczas walk, z pewnością będą śledzić jej taneczne postępy. Oficjalne ogłoszenie jej udziału spotkało się z entuzjastycznymi reakcjami w mediach społecznościowych, a wsparcie zadeklarowały inne znane osoby, jak np. Julia Wieniawa.

Jednakże pytanie postawione przez produkcję show: "Czy parkiet pokocha ją tak samo jak internet?", pozostaje otwarte. Zdjęcia pięknej Natsu znajdziesz w powyższej galerii.