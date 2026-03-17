Uwielbiają ją miliony, a Szczęsny zaprosił do ogrodu. Oto piękna gwiazda internetu, Celine Dept

KH Bartosz Olszewski
2026-03-17 13:11

Ma miliony fanów na całym świecie, a do wspólnych nagrań zapraszają ją największe gwiazdy piłki nożnej, w tym Kylian Mbappe, Erling Haaland czy Neymar. Ostatnio w jej filmach pojawił się również Wojciech Szczęsny, który podjął rzucone przez nią wyzwania. Mowa o Celine Dept, belgijskiej influencerce, która dzięki swojej pasji do piłki nożnej i charyzmie stała się prawdziwym fenomenem internetu!

Celine Dept od najmłodszych lat związana była ze sportem. Zanim została gwiazdą mediów społecznościowych, grała w piłkę nożną w klubie Cercle Brugge. Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2019 roku, kiedy zaczęła publikować filmy na YouTube i TikToku. Treści, w których łączyła piłkarskie wyzwania, taniec i humor, szybko zyskały ogromną popularność. Dziś jej profile śledzi 55 milionów użytkowników na YT, ponad 5,5 mln na Instagramie i blisko 19 na TikToku! Dzięki tym zasięgom nagrywa z największymi gwiazdami futbolu.

Sukces Celine opiera się na krótkich, dynamicznych filmach, publikowanych nawet kilka razy dziennie, głównie w języku angielskim, co pozwoliło jej dotrzeć do międzynarodowej publiczności. Była pierwszą osobą w Belgii, która przekroczyła próg 10 milionów subskrybentów w serwisie YouTube! Dziś jej wyświetlenia liczone są w miliardach. Wiele materiałów tworzy ze swoim partnerem, Michielem Callebautem, z którym zaczynała pod koniec 2018 roku.

W ostatnich tygodniach o Celine Dept zrobiło się głośno w Polsce za sprawą jej współpracy z Wojciechem Szczęsnym. Influencerka opublikowała serię nagrań, na których wspólnie z polskim bramkarzem i jego synem Liamem biorą udział w zabawnych wyzwaniach. Jedno z nich polegało na odgadywaniu piłkarzy na podstawie ich zdjęć z dzieciństwa, a inne sprawdzało refleks i wiedzę o futbolu. Nagrania, zrealizowane w ogrodzie, zdobyły miliony wyświetleń i spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.

