Odchudzona Serena Williams promuje kontrowersyjny lek. Schudła 14 kilo, zdjęcia szokują!

Serena Williams, tenisowa legenda, schudła 14 kg w 8 miesięcy, promując kontrowersyjny lek.

Leki z grupy GLP-1, stosowane głównie w cukrzycy, stały się kluczem do jej metamorfozy.

Krytycy zarzucają Williams hipokryzję, kwestionując promocję farmakologicznego odchudzania.

Czy to bezpieczna droga na skróty, czy ryzykowna gra ze zdrowiem?

Serena Williams na kolejnych zdjęciach chwali się szczupłą sylwetką. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie wywołujące ogromne emocje leki na odchudzanie, które promuje 23-krotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych. Amerykanka publicznie przyznała się do stosowania leków z grupy GLP-1, przyjmowanych głównie przez osoby chore na cukrzycę. Zwiększają wydzielanie insuliny, spowalniając opróżnianie żołądka i zmniejszając apetyt.

Karolina Woźniacka zachwyca zdjęciami w bikini! 35-latka w bajecznej formie!

Serena Williams została ambasadorką platformy Ro, która ułatwia dostęp do leków GLP-1. Jej mąż, Alexis Ohanian, zainwestował w tę firmę fortunę i zasiada w jej zarządzie. Tenisistka tłumaczyła, że po narodzinach drugiej córki w sierpniu 2023 r., mimo intensywnych treningów i zdrowej diety, nie mogła zrzucić wagi. - Robiłam wszystko dobrze, ale ciało nie reagowało jak kiedyś – wyznała Williams i i stwierdziła, że dzięki lekom z grupy GLP-1 czuje się wspaniale i lekko, ma więcej energii, a ból stawów ustąpił. Pochwaliła się też, że w ciągu 8 miesięcy schudła ponad 14 kilogramów (ok. 30 funtów), a w mediach społecznościowych regularnie serwuje fanom zdjęcia, na których można podziwiać jej metamorfozę.

Iga Świątek i Serena Williams nagrane razem w Nowym Jorku! O czym rozmawiały?

Krytycy atakują Serenę Williams, zarzucając jej hipokryzję, bo jeszcze niedawno promowała tzw. body positivity (akceptację własnego ciała), a teraz reklamuje lek, który wielu uważa za drogę na skróty. Do tego promuje farmakologiczne "pójście na łatwiznę", zarabiając wraz z mężem majątek na tej kontrowersyjnej metodzie odchudzania. Dietetycy podkreślają, że choć efekty u tenisowej legendy są spektakularne, to stosowanie tych leków przez osoby zdrowe, bez ścisłego nadzoru lekarza, niesie ryzyko licznych skutków ubocznych.

Trzeba jednak przyznać, że metamorfoza Sereny Williams robi wrażenie. Schudła bardzo, co możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

