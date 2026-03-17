Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Nagle mistrz ceremonii zdradził jej przeszłość! Tego nie wiedział prawie nikt

Bartosz Olszewski likp
2026-03-17 13:58

Pogrzeb Magdaleny Majtyki był niezwykle smutnym i poruszającym wydarzeniem. Aktorka zmarła nagle, mając zaledwie 41 lat. Okoliczności jej śmierci są badane przez śledczych. Uroczystości pogrzebowe prowadził mistrz ceremonii. Mężczyzna nagle zdradził przeszłość Magdaleny Majtyki. Dotyczy ona m.in. sportu. Tego nie wiedział niemal nikt. Zdjęcia z pogrzebu prezentujemy w galerii.

  • Aktorka Magdalena Majtyka, znana m.in. z serialu "Na Wspólnej", zmarła nagle w wieku 41 lat; jej ciało odnaleziono 6 marca w lesie pod Wrocławiem, a okoliczności śmierci bada prokuratura.
  • Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbył się 17 marca na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu i miał charakter świecki.
  • Podczas ceremonii mistrz ceremonii ujawnił, że aktorka była także sportsmenką - trenowała akrobatykę, kick-boxing i jazdę na łyżwach, co wykorzystywała w pracy jako kaskaderka.

Świecki pogrzeb Magdaleny Majtyki

Magdalena Majtyka zmarła w tajemniczych okolicznościach Jej ciało odnalezione zostało 6 marca w lesie pod Wrocławiem. Dwa dni wcześniej aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" zniknęła bez śladu. Sprawę cały czas bada prokuratura. Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbył się 11 dni po tym, gdy znaleziono jej zwłoki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. W ostatnim pożegnaniu artystki nie uczestniczył ksiądz, bo rodzina zdecydowała, że pogrzeb będzie miał świecki charakter. Niezwykle przejmującym punktem uroczystości było przemówienie mistrza ceremonii. Mężczyzna nagle w trakcie wystąpienia zdradził przeszłość Magdaleny Majtyki, o której prawie nikt nie wiedział.

Magdalena Majtyka była sportsmenką

Fani aktorki nie zdawali sobie sprawy, że Magdalena Majtyka była także sportsmenką - okazało się, że zmarła artystka trenowała m.in. akrobatykę. Umiejętności sportowe pomogły jej w karierze filmowej. 

Na pogrzebie ujawniono nieznane fakty z życia Magdaleny Majtyki. Te słowa wyciskają łzy

Zanim złożymy urnę Magdy do grobu, spróbujmy teraz przywołać jej postać. Żegnamy dziś kobietę renesansu — aktorkę, tancerkę, akrobatkę, kaskaderkę. Kobietę, która kochała ludzi. Miała ten dar, że ich do siebie przyciągają, a oni dostawali od niej radość i siłę. Była pogodna, uśmiechnięta. I uśmiecha się dziś, patrząc na nas stamtąd, gdzie jest. Mała, drobna kobieta o dobrym sercu. We wspomnieniach najbliższych była artystką od początku, od małego

- poruszająco mówił - cytowany przez portal Fakt - mistrz ceremonii podczas pogrzebu Magdaleny Majtyki. Z kolei z branżowego portalu Filmweb dowiedzieliśmy się, że podczas pracy na planie aktorka i kaskaderka wykorzystywała swoje umiejętności "w zakresie kick-boxingu, jazdy na łyżwach oraz akrobatyki".

Śmierć Magdaleny Majtyki poruszyła całą Polskę. Szwagier zabrał głos w imieniu rodziny

Galeria: Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Poruszająca uroczystość

Pogrzeb Magdaleny Majtyki
Galeria zdjęć 40
Super Express Google News
Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Magdalena Majtyka