Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Nagle mistrz ceremonii zdradził jej przeszłość! Tego nie wiedział prawie nikt

Aktorka Magdalena Majtyka, znana m.in. z serialu "Na Wspólnej", zmarła nagle w wieku 41 lat; jej ciało odnaleziono 6 marca w lesie pod Wrocławiem, a okoliczności śmierci bada prokuratura.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbył się 17 marca na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu i miał charakter świecki.

Podczas ceremonii mistrz ceremonii ujawnił, że aktorka była także sportsmenką - trenowała akrobatykę, kick-boxing i jazdę na łyżwach, co wykorzystywała w pracy jako kaskaderka.

Magdalena Majtyka zmarła w tajemniczych okolicznościach Jej ciało odnalezione zostało 6 marca w lesie pod Wrocławiem. Dwa dni wcześniej aktorka znana m.in. z serialu "Na Wspólnej" zniknęła bez śladu. Sprawę cały czas bada prokuratura. Pogrzeb Magdaleny Majtyki odbył się 11 dni po tym, gdy znaleziono jej zwłoki. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn. W ostatnim pożegnaniu artystki nie uczestniczył ksiądz, bo rodzina zdecydowała, że pogrzeb będzie miał świecki charakter. Niezwykle przejmującym punktem uroczystości było przemówienie mistrza ceremonii. Mężczyzna nagle w trakcie wystąpienia zdradził przeszłość Magdaleny Majtyki, o której prawie nikt nie wiedział.

Fani aktorki nie zdawali sobie sprawy, że Magdalena Majtyka była także sportsmenką - okazało się, że zmarła artystka trenowała m.in. akrobatykę. Umiejętności sportowe pomogły jej w karierze filmowej.

Zanim złożymy urnę Magdy do grobu, spróbujmy teraz przywołać jej postać. Żegnamy dziś kobietę renesansu — aktorkę, tancerkę, akrobatkę, kaskaderkę. Kobietę, która kochała ludzi. Miała ten dar, że ich do siebie przyciągają, a oni dostawali od niej radość i siłę. Była pogodna, uśmiechnięta. I uśmiecha się dziś, patrząc na nas stamtąd, gdzie jest. Mała, drobna kobieta o dobrym sercu. We wspomnieniach najbliższych była artystką od początku, od małego

- poruszająco mówił - cytowany przez portal Fakt - mistrz ceremonii podczas pogrzebu Magdaleny Majtyki. Z kolei z branżowego portalu Filmweb dowiedzieliśmy się, że podczas pracy na planie aktorka i kaskaderka wykorzystywała swoje umiejętności "w zakresie kick-boxingu, jazdy na łyżwach oraz akrobatyki".

