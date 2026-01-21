Zbliża się bardzo ważny termin w pielęgnacji krzewów malin! Bez tego maliny będą sflaczałe i francowate. Koniecznie zapisz sobie tę datę w kalendarzu ogrodnika

Luty to idealny czas na zimowe cięcie malin, które zapewni obfite i dorodne owoce w nadchodzącym sezonie.

Usuń stare, martwe i nadmiernie zagęszczające krzew pędy, aby światło i składniki odżywcze trafiały do owocujących gałęzi.

Dowiedz się, jak prawidłowo przycinać maliny jesienne i dlaczego odpowiednie narzędzia są kluczem do zdrowego ogrodu!

Ważny termin w pielęgnacji krzewów malin. Bez tego owoce nie będą tak dorodne

Zima to dobry termin na pierwsze prace ogrodowe. W tym czasie należy przygotować krzewy do sezonu wegetacji. Oznacza to, że trzeba zapewnić im jak najlepszy warunki wzrostu. To nie jest jeszcze czas na pierwsze nawożenie, ale na mechaniczne prace porządkowe. To właśnie w lutym warto przeprowadzić cięcia niektórych krzewów. Zimą, gdy nie ma liści łatwiej jest dostrzec uszkodzone i chore pędy, a także wykonać cięcie odmładzające. Krzewy nie puszczają soków z pędów, co z kolei zmniejsza ryzyko infekcji i chorób. Zimowe cięcie należy w suchy i słoneczny dzień, kiedy już puszczą największe mrozy. Nie wykonuj cięcia podczas siarczystych mrozów, gdy temperatury spadają poniżej -10 stopni Celsjusza. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem na tego rodzaju zabiegi jest luty. Sroga zima zaczyna wtedy powoli odpuszczać i można zacząć wykonywać pierwsze prace ogrodowe.

- Przycinanie drzew w styczniu ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu światła - usuwa się stare gałęzie, które jedynie blokują promienie słoneczne - wskazuje Izabela Weśniuk w serwisie deccoria.pl.

W lutym przycina się przede wszystkim drzewa owocowe - jabłonie, grusze oraz śliwy. W tym miesiącu wykonuje się również cięcia agrestu, porzeczki, leszczyny, rokitnika oraz krzewów malin.

Jak przycinać maliny zimą?

W tym okresie najważniejsze jest cięcie pielęgnacyjne. Polega ono na usunięciu starych i martwych pędów, na których już nie pojawiają się owoce. Możesz również wykonać cięcie, które przerzedzi krzew. To bardzo ważny zabieg, o którym wiele osób zapomina. Im bardziej gęsty i bujny krzew - tym mniej owoców. Duża liczba pędów oraz liści ogranicza dostęp do światła słonecznego, a także sprawia, że krzew pobiera bardzo duże ilości wody i substancji odżywczych. Skupia on energię na utrzymaniu pędów, a nie na owocowaniu. Warto zatem regularnie usuwać część pędów, a maliny lepiej owocowały. W przypadku malin jesiennych możesz przyciąć wszystkie pędy na wysokość kilkunastu centymetrów. Pamiętaj, by do cięcia zawsze używać dobrze naostrzonego i zdezynfekowane sekatora. Ograniczy to ryzyko namnażania się bakterii oraz rozprzestrzeniania chorób.