Wrzucam do wrzątku i podlewam maliny raz w tygodniu. Potasowa odżywka działa jak steryd na szalone owocowanie. Naturalny nawóz do malin

Wrzuć do wody i gdy ściemnieje podlewaj surfinie. W mig obsypią się kolorowym dywanem z kwiatów. Będzie niczym w tajemniczym ogrodzie. Domowy nawóz do surfinii

Dodaj szczyptę do gotowania szparagów, a będą pyszniejsze niż zwykle. Sposób na to, jak ugotować białe i zielone szparagi

Potasowa odżywka do malin na szalone owocowanie. Wrzuć do wrzątku i podlej krzewy

Wiosna to ważny okres, w którym uprawiane przez nas maliny potrzebują solidnej dawki energii, aby wydać obfite i smaczne owoce. Jeśli chcesz, aby Twoje krzewy obficie obrodziły w owoce, musisz zadbać nie tylko o odpowiednie nasłonecznienie, nawodnienie, ale przede wszystkim dostarczyć krzewom malin wartościowych składników odżywczych. Odpowiednie nawożenie w tym okresie jest kluczowe dla ich prawidłowego wzrostu, rozwoju i odporności na choroby. Jeśli jesteś zwolennikiem ekologicznych upraw, to wiosną postaw na naturalny nawóz do malin, który na pewno bez większych problemów przygotujesz samodzielnie w domu. Ta potasowa odżywka do malin działa niczym steryd na owocowanie krzewów. Jedyne czego potrzebujesz to wrzątek i resztki jedzenia.

Naturalny nawóz do malin. Jak go przygotować i stosować?

Przepis na ten naturalny nawóz do malin zdradziła mi kilka lat temu sąsiadka i muszę przyznać, że u mnie sprawdza się znakomicie. Zamiast wyrzucać obierki ziemniaków do kosza, zalewam je wrzątkiem i zostawiam na 3 dni. Po tym czasie przecedzam obierki, a naturalnym nawozem podlewam maliny w ogrodzie. Zabieg ten warto powtarzać raz w tygodniu, a latem krzaczki dosłownie będą uginać się od owoców. Nawóz z obierek ziemniaczanych to cenny i ekologiczny sposób na poprawę kondycji malin, dostarczenie im potasu i innych składników odżywczych oraz poprawę struktury gleby. Zawiera potas i fosfor, które pobudzają owocowanie i wzmacniają system korzeniowy, dzięki czemu krzewy zdrowo rosną i mają słodkie owoce.

Jak uprawiać maliny w ogrodzie?

Wiele osób zastanawia się, jak uprawiać maliny w swoim ogrodzie, aby latem cieszyć się bujnie obsypanymi przez owoce krzakami. Tu musisz pamiętać o poniższych zasadach:

Maliny potrzebują gleby o lekko kwaśnym odczynie (pH ok. 5,5–6,5), żyznej i lekko wilgotnej.

Wybieraj dla nich stanowiska słoneczne i przewiewne.

Przycinaj je 1 – 2 razy w roku.

Koniecznie zadbaj o odpowiednie podparcie dla maliny. To rośliny, które się pną.

Pamiętaj o regularnym odchwaszczaniu.

W czasie upałów zadbaj o nawadnianie 1 - 2 razy w tygodniu.