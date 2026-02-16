Gdy roztopią się śniegi weż 2 garści i podlewaj maliny. Bez tego owoce będą kwaśnie i niesmaczne. Nawóz do malin, który poprawi owocowanie

2026-02-16 6:09

Wiosna to okres intensywnego rozwoju roślin, a także czas planowania prac ogrodowych. Wśród kluczowych zabiegów pielęgnacyjnych znajduje się wczesne nawożenie krzewów owocowych. W przypadku malin, jest to szczególnie ważne na początku wiosny. Pierwsze nawożenie ma istotny wpływ na cały okres owocowania. Ta domowa odżywka zapewni malinom niezbędne minerały i ochroni je przed szkodnikami.

Pierwsze nawożenie malin

Domowy nawóz do malin. Dzięki niemu krzaczki obrodzą owocami

Nawóz to skondensowana dawka substancji mineralnych, dzięki której krzaczki malin będzie zdrowsze, a owocowe jeszcze smaczniejsze. Możesz skorzystać z kupnych nawozów lub przygotować go samemu w domu. To bardzo proste. W przypadku malin idealnie sprawdzi się nawóz z obierków po ziemniakach. Skórki ziemniaków zalej wrzącą wodą i pozostaw na kilka dni. Po tym czasie masz gotowy do użycia nawóz.

Możesz również przygotować nawóz z łupin po cebuli. Do około 10 litrów wody wrzuć 50 gramów łupin cebuli i odstaw. Nawóz będzie gotowy do użycia po około dwóch tygodniach. Łupiny z cebuli to prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Zawierają one między innymi witaminy z grupy B, a także C i E, a także fosfor, żelazo, potas i magnez. Nawóz z łupin po cebuli świetnie odżywia i wzmacnia rośliny i sprawia, że stają się one bardziej odporne na szkodniki oraz różne choroby.

Sposób na mszyce w malinach. Jak się pozbyć szkodników?

Mszyce to jedne z najczęściej występujących szkodników w polskich ogrodach. Atakują zarówno rośliny użytkowe (pomidory czy maliny) oraz rośliny ozdobne, jak na przykład róże. Jeżeli tylko zauważysz pojedyncze osobniki mszyc na swoich roślinach to zacznij działać od razu. Im jest ich mniej, tym łatwiej będzie pozbyć się problemu. Skuteczne w takim przypadku są domowe opryski. Ocet to jeden z najczęściej wykorzystywanych składników stosowanych w walce ze szkodnikami.

Wymieszaj ocet jabłkowy z wodą w proporcjach 1:3 i obficie spryskaj nim, zaatakowane przez mszyce, rośliny. Również czosnek świetnie sprawdzi się do walki z mszycami. Rozgnieć kilka ząbków czosnku i zalej je wodą. Całość pozostaw na ok. 24 godziny, a po tym czasie przecedź. Powstały wywar przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj mieszanką rośliny zaatakowane przez mszyce. Do każdego rodzaju naturalnego oprysku możesz dodać kilka kropel płynu do naczyń. Będzie on bezpieczny dla roślin i sprawi, że preparat oblepi łodygi i liście, przez co stanie się skuteczniejszy. 

