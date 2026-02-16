Gdy roztopią się śniegi weż 2 garści i podlewaj maliny. Bez tego owoce będą kwaśnie i niesmaczne. Nawóz do malin, który poprawi owocowanie

Przygotuj domowy nawóz do malin z obierek po ziemniakach lub łupin cebuli, by cieszyć się obfitymi zbiorami.

Nawóz z łupin cebuli wzbogaci Twoje krzewy w witaminy i minerały, zwiększając ich odporność na szkodniki.

Skutecznie pozbądź się mszyc z malin za pomocą ekologicznych oprysków z octu jabłkowego lub czosnku.

Odkryj proste, domowe sposoby na zdrowe maliny i pożegnaj się ze szkodnikami raz na zawsze!

Domowy nawóz do malin. Dzięki niemu krzaczki obrodzą owocami

Nawóz to skondensowana dawka substancji mineralnych, dzięki której krzaczki malin będzie zdrowsze, a owocowe jeszcze smaczniejsze. Możesz skorzystać z kupnych nawozów lub przygotować go samemu w domu. To bardzo proste. W przypadku malin idealnie sprawdzi się nawóz z obierków po ziemniakach. Skórki ziemniaków zalej wrzącą wodą i pozostaw na kilka dni. Po tym czasie masz gotowy do użycia nawóz.

Możesz również przygotować nawóz z łupin po cebuli. Do około 10 litrów wody wrzuć 50 gramów łupin cebuli i odstaw. Nawóz będzie gotowy do użycia po około dwóch tygodniach. Łupiny z cebuli to prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Zawierają one między innymi witaminy z grupy B, a także C i E, a także fosfor, żelazo, potas i magnez. Nawóz z łupin po cebuli świetnie odżywia i wzmacnia rośliny i sprawia, że stają się one bardziej odporne na szkodniki oraz różne choroby.

Sposób na mszyce w malinach. Jak się pozbyć szkodników?

Mszyce to jedne z najczęściej występujących szkodników w polskich ogrodach. Atakują zarówno rośliny użytkowe (pomidory czy maliny) oraz rośliny ozdobne, jak na przykład róże. Jeżeli tylko zauważysz pojedyncze osobniki mszyc na swoich roślinach to zacznij działać od razu. Im jest ich mniej, tym łatwiej będzie pozbyć się problemu. Skuteczne w takim przypadku są domowe opryski. Ocet to jeden z najczęściej wykorzystywanych składników stosowanych w walce ze szkodnikami.

Wymieszaj ocet jabłkowy z wodą w proporcjach 1:3 i obficie spryskaj nim, zaatakowane przez mszyce, rośliny. Również czosnek świetnie sprawdzi się do walki z mszycami. Rozgnieć kilka ząbków czosnku i zalej je wodą. Całość pozostaw na ok. 24 godziny, a po tym czasie przecedź. Powstały wywar przelej do butelki ze spryskiwaczem. Spryskaj mieszanką rośliny zaatakowane przez mszyce. Do każdego rodzaju naturalnego oprysku możesz dodać kilka kropel płynu do naczyń. Będzie on bezpieczny dla roślin i sprawi, że preparat oblepi łodygi i liście, przez co stanie się skuteczniejszy.

Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki? Róża Aster Fiołek Następne pytanie