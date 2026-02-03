Jest Ukrainką, ma zjawiskową urodę i ojca z Nigerii. Śliczna Lizy zrobiła furorę na Gali Fame Awards 2025

Bartosz Olszewski likp
2026-02-03 21:18

O tym, co działo się na Gali Fame Awards 2025, jeszcze długo będzie głośno. Kreacje, które miały na sobie żeńskie gwiazdy obecne na imprezie, sprawiły, że wszystkim opadły szczęki. Wśród celebrytek furorę zrobiła m.in. znana ze zjawiskowej urody śliczna Ukrainka Elizabeth Anorue, czyli Lizy. Jej zdjęcia i inne gorące fotografie z Gali Fame Awards 2005 prezentujemy w galerii.

  • Gala Fame Awards 2025 wyróżniała się odważnymi kreacjami kobiecych gwiazd, w tym Maluby, Laluny, Marty Linkiewicz, Adrianny Boj i Moniki Laskowskiej, które eksponowały biust.
  • Elizabeth Anorue (Lizy), Ukrainka znana z Fame MMA i konfliktu z Marianną Schreiber, również zrobiła furorę na gali swoją stylizacją i urodą.
  • Lizy, która walczyła w Fame MMA i wygrała trzy walki po przegranym debiucie, na gali Fame Awards 2025 zaprezentowała się znakomicie.

Lizy, Maluba, Laluna,"Najlepsza polska dziennikarka" i inne gwiazdy na Gali Fame Awards 2025

Lizy, czyli Elizabeth Anorue, była jedną z uczestniczek Gali Fame Awards 2025, która już została okrzyknięta "frikowymi Oscarami". Podczas imprezy przyznano nagrody w 14. kategoriach, a dwie statuetki zgarnął Marcin Najman, który na wydarzenie przyszedł w towarzystwie żony. Mimo to nie on był w centrum uwagi, tylko kobiece gwiazdy freakowego uniwersum, które na gali pojawiły się w wymyślnych kreacjach. Wiele z pań mocno eksponowało swój biust, m.in. gwiazda TVN Maluba (żona freakfightera Macieja Rataja), Laluna i Marta Linkiewicz, która na ten wieczór wybrała dość skromną czarną długą suknię. Wszystkie trzy panie przebiła Adrianna Boj, która z wystającym biustem i rogami na głowie wyglądała niczym diabeł. Bardzo odważnie ubrała się także Monika Laskowska, znana jako "Najlepsza polska dziennikarka", która również pokazała kawał piersi. Mniej szokująco ubrała się Lizy, ale i tak zarówno jej stylizacja, jak i uroda robiły na Gali Fame Awards 2025 furorę. 

FAME 28. Była policjantka zrobiła furorę przed Fame MMA. O jej zmysłowych zdjęciach huczy w całej Polsce!

Kim jest Lizy? Elizabeth Anorue pochodzi z Ukrainy, walczyła w Fame MMA i miała konflikt z Marianną Schreiber

Obecność Elizabeth Anorue na gali przypadkowa nie była. Lizy bowiem ma już za sobą walki na frikowych galach MMA, a do tego swego czasu wdała się w konflikt z Marianną Schreiber, z którą razem występowała w programie "Królowe przetrwania". Celebrytka pochodzi z Ukrainy i - jak sama wspominała - do przyjazdu do Polski zmotywowała ją sytuacja geopolityczna w ojczyźnie. Ojciec celebrytki jest Nigeryjczykiem, a mama Ukrainką. W oktagonie Fame MMA Lizy zadebiutowała w 2022 roku, przegrywając z Dominiką Rybak. Potem jednak odniosła trzy kolejne zwycięstwa: z Nanami Chan, Navcią i Magdalenę "Dresiarą" Górską. Śmiało można też powiedzieć, że zwycięsko wyszła z pojedynku na kreacje na Gali Fame Awards 2025. Niesamowite zdjęcia Lizy, Laluny, Marty Linkiewicz, Maluby, Adrianny Boj, Moniki Laskowskiej i innych gwiazd wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii. 

Galeria: Lizy i inne piękne kobiety na gali Fame Awards 2025

Lizy na Gali Fame Awards 2025
79 zdjęć
Super Express Google News
Tomasz Adamek o kolejnej "aferze samolotowej" i walce z Roberto Soldiciem w FAME
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

FAME
lizy