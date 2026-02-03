Jest Ukrainką, ma zjawiskową urodę i ojca z Nigerii. Śliczna Lizy zrobiła furorę na Gali Fame Awards 2025

Gala Fame Awards 2025 wyróżniała się odważnymi kreacjami kobiecych gwiazd, w tym Maluby, Laluny, Marty Linkiewicz, Adrianny Boj i Moniki Laskowskiej, które eksponowały biust.

Elizabeth Anorue (Lizy), Ukrainka znana z Fame MMA i konfliktu z Marianną Schreiber, również zrobiła furorę na gali swoją stylizacją i urodą.

Lizy, która walczyła w Fame MMA i wygrała trzy walki po przegranym debiucie, na gali Fame Awards 2025 zaprezentowała się znakomicie.

Lizy, Maluba, Laluna,"Najlepsza polska dziennikarka" i inne gwiazdy na Gali Fame Awards 2025

Lizy, czyli Elizabeth Anorue, była jedną z uczestniczek Gali Fame Awards 2025, która już została okrzyknięta "frikowymi Oscarami". Podczas imprezy przyznano nagrody w 14. kategoriach, a dwie statuetki zgarnął Marcin Najman, który na wydarzenie przyszedł w towarzystwie żony. Mimo to nie on był w centrum uwagi, tylko kobiece gwiazdy freakowego uniwersum, które na gali pojawiły się w wymyślnych kreacjach. Wiele z pań mocno eksponowało swój biust, m.in. gwiazda TVN Maluba (żona freakfightera Macieja Rataja), Laluna i Marta Linkiewicz, która na ten wieczór wybrała dość skromną czarną długą suknię. Wszystkie trzy panie przebiła Adrianna Boj, która z wystającym biustem i rogami na głowie wyglądała niczym diabeł. Bardzo odważnie ubrała się także Monika Laskowska, znana jako "Najlepsza polska dziennikarka", która również pokazała kawał piersi. Mniej szokująco ubrała się Lizy, ale i tak zarówno jej stylizacja, jak i uroda robiły na Gali Fame Awards 2025 furorę.

Kim jest Lizy? Elizabeth Anorue pochodzi z Ukrainy, walczyła w Fame MMA i miała konflikt z Marianną Schreiber

Obecność Elizabeth Anorue na gali przypadkowa nie była. Lizy bowiem ma już za sobą walki na frikowych galach MMA, a do tego swego czasu wdała się w konflikt z Marianną Schreiber, z którą razem występowała w programie "Królowe przetrwania". Celebrytka pochodzi z Ukrainy i - jak sama wspominała - do przyjazdu do Polski zmotywowała ją sytuacja geopolityczna w ojczyźnie. Ojciec celebrytki jest Nigeryjczykiem, a mama Ukrainką. W oktagonie Fame MMA Lizy zadebiutowała w 2022 roku, przegrywając z Dominiką Rybak. Potem jednak odniosła trzy kolejne zwycięstwa: z Nanami Chan, Navcią i Magdalenę "Dresiarą" Górską. Śmiało można też powiedzieć, że zwycięsko wyszła z pojedynku na kreacje na Gali Fame Awards 2025. Niesamowite zdjęcia Lizy, Laluny, Marty Linkiewicz, Maluby, Adrianny Boj, Moniki Laskowskiej i innych gwiazd wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.

Galeria: Lizy i inne piękne kobiety na gali Fame Awards 2025