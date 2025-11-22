FAME 28. Była policjantka robi furorę przed Fame MMA. O jej zmysłowych zdjęciach huczy w całej Polsce!

Dorota Kochanek, znana jako Doris BJJ lub "Gliniara", zadebiutuje na gali FAME 28.

Była policjantka zmierzy się z influencerką Laluną w "rzymskiej klatce", co budzi wiele emocji.

Doris BJJ zachwyca formą i zmysłowymi zdjęciami. Czy "Gliniara" zaskoczy w oktagonie?

Była policjantka wkracza do FAME MMA

Gala FAME 28: Armagedon wzbudza olbrzymie kontrowersje. Wiele osób czeka na pojedynki Bartosza Żukowskiego, czyli popularnego Waldusia z "Kiepskich", z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem czy Marcina Wrzoska z Pawłem Tyburskim. Ogromne emocje wzbudza także walka kobiet, w której zmierzą się Dorota Kochanek znana w środowisku jako Doris BJJ i legenda frików - Laluna. Była policjantka specjalnie na galę FAME MMA "dorobiła" się nawet przydomka. Do oktagonu Dorota Kochanek wejdzie jako "Gliniara". O tym, że Doris BJJ trafi do świata freak-fightów mówiło się już od kilku tygodni. Władzom Fame MMA Dorota Kochanek przypadła go gustu, biorąc udział w programie FAME: Randki, w którym uczestniczył Denis Labryga.

Doris BJJ w karcie walk FAME 28: Armagedon

Widac, że Doris BJJ przed swoim debiutem w FAME MMA jest w formie. Imponująco wygląda przede wszystkim jej sylwetka. Generalnie jej zdjęcia rozpalają wyobraźnię. To, że jest coś na rzeczy w kontekście angażu Doroty Kochanek do FAME MMA, sugerować zdawał się instagramowy profil "Za ciosem".

Doris znana szerzej z randki z Denisem Labrygą, jak widać nie próżnuje będąc w stolicy. Wieczorem piękna, a w dzień na sali treningowej niebezpieczna. Czekamy na debiut Dorotki w FAME

- czytaliśmy. Niedługo po tym, Doris BJJ znalazła się w karcie walk FAME 28: Armagedon, gdzie oprócz niej zobaczymy m.in. osobliwą walkę Wrzoska z Tyburskim.

Po długich rozmowach powstała wyjątkowa formuła, Panowie mają sobie sporo do wyjaśnienia. Krew się poleje, emocje sięgną zenitu, a nienawiść wybuchnie z obu stron. Zawodnicy usiądą naprzeciw siebie i użyją tylko rąk!

- informowały nas władze Fame MMA.

W galerii prezentujemy gorące zdjęcia Doris BJJ i Laluny