Jennifer Lopez to ikona, której uroda i fenomenalna kondycja fizyczna od lat budzą podziw na całym świecie. Zarówno na czerwonym dywanie, jak i na scenie, gdzie wykonuje skomplikowane choreografie, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Oczywiście, za jej wyglądem stoi sztab specjalistów, jednak to jej osobista determinacja i konsekwencja są fundamentem sukcesu.

Jej trener, David Kirsch, wielokrotnie podkreślał, że gwiazda jest niezwykle sumienna w kwestiach diety, snu i treningu.

- To nie tylko kwestia fizyczna - chodzi o zmianę każdego aspektu twojego życia - mówił w jednym z wywiadów jej trener, David Kirsch. To pokazuje, że kluczem nie są chwilowe zrywy, ale trwałe wdrożenie zdrowych nawyków do codzienności.

Dwa filary treningu Jennifer Lopez. Zrobisz je bez sprzętu

Chociaż plan treningowy artystki jest bardzo zróżnicowany i obejmuje taniec czy boks, jego podstawę stanowią dwa rodzaje ćwiczeń, które każdy może wykonać w warunkach domowych.

Pierwszym z nich jest trening obwodowy (circuit training). To forma aktywności, która angażuje całe ciało, poprawiając jednocześnie siłę mięśniową i wytrzymałość. Domowy trening obwodowy opiera się na płynnym przechodzeniu między ćwiczeniami takimi jak przysiady, pompki, wykroki czy deska, z minimalnymi przerwami. Wykorzystuje się w nim głównie masę własnego ciała. Już półgodzinna sesja, składająca się z 5 obwodów, może przynieść świetne rezultaty.

Tak Jennifer Lopez spala tkankę tłuszczową. To jest hit

Drugim sekretem J.Lo jest trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT). Polega on na przeplataniu bardzo intensywnych, krótkich ćwiczeń (np. sprint w miejscu przez 45 sekund) z krótkimi okresami odpoczynku (15 sekund). Taki trening doskonale spala tkankę tłuszczową i podkręca metabolizm na wiele godzin po jego zakończeniu. Sama gwiazda przyznaje, że na taką formę aktywności poświęca około godziny, trzy razy w tygodniu. Dla osób początkujących w zupełności wystarczy sesja 30-minutowa.

Nawet najlepszy trening nie przyniesie oczekiwanych efektów bez odpowiedniej diety. Plan żywieniowy Jennifer Lopez opiera się na zasadach czystego jedzenia (clean eating), czyli spożywaniu produktów jak najmniej przetworzonych.

Dieta to podstawa. Co je Jennifer Lopez?

W jej menu królują warzywa, zwłaszcza te liściaste (szpinak, jarmuż) oraz krzyżowe (brokuły, kalafior). Gwiazda nie unika węglowodanów, ale wybiera te złożone – komosę ryżową, brązowy ryż czy płatki owsiane. Dietę uzupełniają zdrowe tłuszcze z oliwy z oliwek, orzechów i nasion oraz owoce o niskiej kaloryczności, takie jak jagody czy maliny. Ważnym elementem każdego posiłku jest źródło chudego białka, takiego jak pierś z kurczaka, indyka czy ryby bogate w kwasy omega-3 (dorsz, halibut).

