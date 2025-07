Jennifer Lopez ociera się o tancerzy, pełza po scenie i prowokuje. Internet eksplodował po jej występie w Hiszpanii [WIDEO]

55-letnia J.Lo nie zwalnia tempa. Jej występ w Hiszpanii rozgrzał publiczność i internet

Jennifer Lopez udowadnia, że wiek to tylko liczba. Podczas sobotniego koncertu na Cook Music Festival w hiszpańskim Tenerife 55-letnia gwiazda pop znów zawładnęła sceną – tym razem w wyjątkowo zmysłowym stylu. Jej występ pełen był choreografii, seksapilu i śmiałych gestów wobec tancerzy. W sieci zawrzało.

Jennifer Lopez: taniec na granicy skandalu

Na opublikowanych w sieci fragmentach koncertu widzimy J.Lo, jak pełzając po scenie, zbliża się do swoich tancerzy w wyzywających pozach. W jednym z momentów niemal całuje jednego z nich, by chwilę później przycisnąć się do bioder innego. Dalej robi się jeszcze goręcej: Jennifer siada na jednym z performerów i jednocześnie sięga dłońmi po pośladki dwóch kolejnych, stojących obok. Wszystko to tuż przed rozpoczęciem jej hitu „I’m Into You” z 2011 roku.

Internet podzielony: "gorące" vs "żenujące"

Jak można się było spodziewać, występ wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Część fanów była zachwycona, inni uznali show za przesadnie prowokacyjne. „Nie podoba mi się to, ale zastanawiam się, czy gdyby miała 25 lat, to byłoby OK? Wygląda świetnie. Nie podoba się? To nie oglądajcie” – napisał jeden z komentujących. „Widziałem gorsze rzeczy. A ci faceci, którzy narzekają, że ma 55 lat i nie powinna – to wy jesteście problemem” – dodał inny. Nie brakowało jednak też krytycznych głosów: „To wyglądało bardziej jak krzyk o uwagę niż pokaz talentu”.

To nie pierwszy raz. Jennifer lubi przesuwać granice

To nie pierwszy raz, gdy J.Lo decyduje się na śmiały sceniczny performance. Wcześniej całowała się z tancerzami podczas występu na American Music Awards. Seksualność na scenie to trend wśród popowych gwiazd – podobne kontrowersje wzbudzała niedawno również Sabrina Carpenter.

Mimo kontrowersji Lopez zebrała gromkie brawa od fanów zgromadzonych pod sceną. Ubrana w jeden ze swoich spektakularnych strojów scenicznych, udowodniła, że mimo upływu lat wciąż potrafi rozgrzać publiczność do czerwoności.

55 year old Jennifer Lopez puts on shocking raunchy performance while crawling on all fours with male dancers. pic.twitter.com/ZMXx7oaXud— Oli London (@OliLondonTV) July 20, 2025

