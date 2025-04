Co to był za finał! Wiemy, kto wygrał "You Can Dance"!

J.Lo przyjeżdża do Polski i nie bierze jeńców – koncert na Narodowym będzie spektaklem dekady, ale za bliskość z gwiazdą trzeba zapłacić więcej niż za wakacje na Malediwach.

Jennifer Lopez w Warszawie – show na światowym poziomie

Jennifer Lopez, ikona muzyki pop, tańca i stylu, po raz pierwszy wystąpi na tak dużą skalę w Polsce. W planach: gigantyczna scena, zapierająca dech choreografia i hity, które zna każdy – „Let’s Get Loud”, „On the Floor”, „Jenny from the Block” czy „If You Had My Love”. Organizatorzy zapowiadają widowisko, jakiego w naszym kraju jeszcze nie było. To nie tylko koncert, ale pełnowymiarowe show z udziałem tancerzy, efektów świetlnych i scenografii jak z Hollywood.

Ceny biletów na koncert Jennifer Lopez – ile kosztują wejściówki?

Fani muszą się liczyć z wysokimi cenami. Oto szczegóły:

Bilety standardowe zaczynają się od 403,30 zł (miejsca na płycie),

Trybuny premium to koszt nawet 746,65 zł,

Najdroższe są pakiety VIP – 950 zł, w których zawarto dostęp do strefy z cateringiem, napojami (także alkoholowymi) i osobnym wejściem.

Bilety są już dostępne w na stronie biletserwis.pl, a chętnych nie brakuje. W pierwszych godzinach sprzedaży w serwisie było tak "gorąco", że pojawiły się problemy techniczne z powodu nadmiernego obciążenia.

Meet & Greet z Jennifer Lopez – selfie kosztuje majątek

To absolutna nowość na polskim rynku: możliwość spotkania z Jennifer Lopez twarzą w twarz! W pakiecie „Meet & Greet” uczestnicy będą mogli chwilę porozmawiać z gwiazdą i zrobić sobie wspólne zdjęcie, które trafi później na oficjalne kanały. Ale uwaga! Cena tego luksusu to aż 5 500 zł – i co ważne, nie zawiera biletu na koncert. To oznacza, że za komplet (spotkanie + koncert) trzeba zapłacić co najmniej ponad 5 900 zł! Fani i tak zapowiadają szturm na pakiety. Start sprzedazy w czwartek, 24 kwietnia w południe.

Komentarze fanów J.Lo i gorączka zakupów

W sieci wrze. Pod ogłoszeniem koncertu fani piszą:

„Czekałam na ten moment całe życie!” „Cudownie. Jutro będę walczyć”

To nie pierwsza wizyta artystki w Polsce, ale poprzedni koncert gwiazdy miał miejsce ponad dekadę temu - w 2012 roku.

Gdzie kupić bilety na Jennifer Lopez 2025?

Bilety dostępne są na stronie biletserwis.pl. Ze względu na ogromne zainteresowanie i ograniczoną liczbę pakietów Meet & Greet, warto działać szybko.