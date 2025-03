Trzeci przyszły mąż pierwszej byłej żony stawia ultimatum! Chodzi o czwartego byłego męża J. Lo

"75 proc. drogi do pokoju". Trump mówi, co będzie, jeśli Putin się nie zgodzi

Aktualny partner Jennifer Garner przerywa milczenie. Daje jej ultimatum w sprawie byłego męża

Nowa odsłona najbardziej zawiłej afery miłosnej w Hollywood! Chodzi o życie miłosne Jennifer Lopez, Bena Afflecka i Jennifer Garner. Jak wiadomo, niedawno J. Lo rozwiodła się z Affleckiem. Wkrótce wróciły plotki o tym, że aktora i jego byłą żonę Jennifer Garner łączy coś więcej, niż tylko przyjazne relacje i trójka dzieci. Paparazzi sfotografowali tych dwoje w objęciach podczas gdy w paintballa. Według "Page Six" 55-letnia Jennifer Lopez zareagowała na te widoki wściekłością! I najwyraźniej przeszła do rewanżu, idąc na randkę z kolegą z planu nowej komedii romantycznej, w której właśnie gra, 44-letnim Brettem Goldsteinem. Na to wszystko wkroczył także aktualny partner Jennifer Garner. Bo przecież mimo czułości z byłym mężem, Garner pozostaje dziewczyną 47-letniego biznesmena Johna Millera. Jak się okazuje, oczywiście nie pozostał on obojętny na plotki i zdjęcia pokazujące podejrzane czułości jego ukochanej. "Page Six" cytuje anonimowego znajomego Johna Millera. Osoba ta zdradza, że według biznesmena Garner "przekroczyła pewną granicę". "John wie, że między Jen i Benem nic się nie dzieje, ale uważa, że ​​te zdjęcia nie wyglądają dobrze i uważa, że ​​jest to brak szacunku dla ich związku. Postawił Jen ultimatum — nie chce już więcej oglądać czegoś takiego, albo nie ma innego wyjścia, jak odejść".

Jennifer Lopez, Jennifer Garner i Ben Affleck. Śluby, rozwody, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem.

