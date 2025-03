Czwarty były mąż J.Lo wrócił do pierwszej byłej żony?! "Jest wściekła"

Ben Affleck czule obejmował Jennifer Garner! Czwarty były mąż Jennifer Lopez wrócił do pierwszej byłej żony?

Ben Affleck i Jennifer Garner są w mocno przyjacielskiej relacji - plotkowano jeszcze wtedy, gdy aktor był mężem Jennifer Lopez. Z Garner łączy go trójka dzieci, więc w samym fakcie spotykania się dawnych małżonków nie było nic dziwnego. Ale zdarzały się czułe objęcia i odwiedziny całkiem samej Garner w domu, który Affleck wynajął po rozpoczęciu separacji z Lopez. Teraz plotki wróciły! TMZ pokazał zdjęcia paparazzi, na których Affleck czule obejmuje pierwszą żonę w pasie podczas gry w paintballa. Garner była również widziana sama w domu gwiazdora, gdy chodziła z kawą po ogrodzie niczym u siebie w domu. Coś jest na rzeczy? Według Page Six Jennifer Lopez jest "wściekła", gdy widzi takie zdjęcia swojego czwartego byłego męża. Oficjalnie "znajomy Afflecka" nazwał plotki "śmiesznymi". Dla Afflecka byłoby to kolejne wejście drugi raz do tej samej rzeki. Trudno powiedzieć, co na to Jennifer Garner. To, że jej relacje z byłym są więcej niż poprawne i chłodne, widać na pierwszy rzut oka. Być może puściła w niepamięć zdrady z nianią dzieci czy wywiad Afflecka z 2021 roku, w którym stwierdził, że został alkoholikiem, bo "czuł się uwięziony" w małżeństwie z Jennifer Garner.

Jennifer Lopez, Jennifer Garner i Ben Affleck. Śluby, rozwody, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem.

Ben Affleck affectionately holds ex-wife Jennifer Garner during paintball outing https://t.co/EcggQpGlgD pic.twitter.com/k4PuWG0QLy— Page Six (@PageSix) March 4, 2025

