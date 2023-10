Wojna żon o serce Afflecka?! J.Lo i aktor przyłapani na kłótni

Wsadzili noworodka do foliówki i wyrzucili do śmietnika. Wcześniej zamordowali inne dziecko

Jennifer Lopez i Ben Affleck kłócili się namiętnie w samochodzie! Chodzi o czułości aktora z byłą żoną Jennifer Garner?

Nie ma końca okropnym plotkom o Benie Afflecku (51 l.) i Jennifer Lopez (54 l.)! Zaczęło się parę tygodni temu. Ben Affleck i jego była żona Jennifer Garner (51 l.) najpierw przytulali się we Florencji, a potem gwiazdor z błogim uśmiechem kładł głowę na ramieniu swojej eks w samochodzie w Los Angeles. Niewinne czułości, przyjacielskie gesty, a może stara miłość nie rdzewieje? Jedno jest pewne - ta sytuacja jest dla J.Lo upokarzająca. Oficjalnie jej przedstawiciele podają mediom, że nie ma mowy o zazdrości, ale są i inne doniesienia. „JLo jest absolutnie wściekła i czuje się uderzona przez publikację tych zdjęć. Ben upierał się, że są całkowicie niewinne – a J.Lo mu wierzy – ale też nie okazał skruchy” – powiedziało tajemnicze źródło "Closer Online". „Ciągle powtarza, że Jennifer jest w tym momencie jak jego siostra i jeśli J.Lo wpadnie w szał zazdrości z powodu nieszkodliwego przytulania, to problem leży po jej stronie. Mamy tu do czynienia z prawdziwą wojną na wyniszczenie, która grozi wybuchem” - dodaje "znajomy pary". J.Lo i Affleck od wybuchu plotek dwukrotnie pokazali się publicznie. Najpierw wybrali się razem na targ w LA. J.Lo i Ben Affleck szli przytuleni, ale z nietęgimi minami. Potem fotografowie uwiecznili tajemniczą kłótnię gwiazdora z żoną. Widać, że w luksusowym samochodzie małżenstwa gwiazd padło wiele ostrych słów.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Jennifer Lopez, Ben Affleck have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/fxsxBxc6Gb pic.twitter.com/bbZyTwvkUb— Page Six (@PageSix) October 1, 2023

