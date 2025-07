Iga Świątek w szkole. Piątki, szóstki i klasówki przed wylotem na turniej

Nauczyciele ze szkoły na warszawskim Mokotowie, do której przez 10 lat uczęszczała Iga Świątek, nie mają wątpliwości, że od zawsze była skazana na sukces. W placówce do dziś znajduje się specjalny kącik poświęcony tenisistce.

- Od początku, kiedy przyszła do nas do szkoły, była zaliczana do dzieci zdolnych, obowiązkowych, odpowiedzialnych. Byliśmy w stu procentach przekonani o tym, że to będzie mistrzyni – mówi Lidia Kumanek, dyrektor szkoły. - Iga to nasza duma, a dla uczniów wielki wzór. Empatia, życzliwość, skromność, zaangażowanie w to co robi, samodyscyplina. Iga jest wyjątkowa pod wieloma względami.Choć od najmłodszych lat musiała dzielić czas między sport i naukę, z obowiązkami radziła sobie wzorowo. - Bardzo zdolna dziewczynka. To było niesamowite, jak łączyła treningi i turnieje z nauką. Nie miała jakichkolwiek problemów edukacyjnych. Dostawała piątki i szóstki – wspomina dyrektor Kumanek.

Tę niezwykłą sumienność zapamiętała również nauczycielka geografii, Agnieszka Zdziarska.

- To było w gimnazjum. Iga była pomiędzy jakimiś turniejami, ale miała do zaliczenia sprawdzian. Zaproponowałam piątek o godz. 8. Przyszła, napisała. Kiedy oddawała kartkę, zapytałam: „To kiedy teraz wyjeżdżasz na turniej?”. Odpowiedziała: „No właśnie za chwilę jadę na lotnisko”. Byłam w szoku, ale ona skromnie wyjaśniła: „Nie, proszę pani. Już chciałam mieć to z głowy”. I to właśnie była cała Iga – wzrusza się Zdziarska.

Wyjątkowa wizyta w szkole Igi Świątek

Iga Świątek to wulkan energii. Nauczyciele pękają z dumy

Nauczycielka wczesnoszkolna, Anna Kołodziejczyk, poznała Igę, gdy ta zaczynała naukę w zerówce.

- Pamiętam ją jak była maleńka, uwielbiała wdrapywać się na kolana. Była pogodnym dzieckiem. Miała wyjątkowe poczucie humoru i niezwykły dystans do siebie. Była energiczna i żywiołowa, ale trzymała się zasad – opowiada pani Kołodziejczyk.Agnieszka Zdziarska dodaje, że kariera jej byłej uczennicy wybuchła niczym wulkan, który ta kiedyś przygotowała na jej zajęcia. - Stworzyła erupcję wulkanu na geografię. Uczniowie wykonywali różne projekty i Iga z koleżankami wybrała właśnie ten. Prorocze było to dzieło, bo teraz jej kariera wybuchła jak wulkan – uśmiecha się nauczycielka.

Wychowawczyni Igi, Grażyna Węgiełek, z trudem powstrzymuje łzy, gdy mówi o swojej byłej podopiecznej.

- Wzorowa uczennica. Była najlepsza z języka angielskiego i matematyki. Boże kochany, gdybym nawet chciała, to nic nie mogę znaleźć złego. Dziś, kiedy ją oglądam w telewizji, to płaczę. Kiedy widzę jej sukcesy, to pękam z dumy – kończy pedagog.

