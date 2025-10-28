Posłanka PiS skrytykowała uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami".

Wypowiedź posłanki wywołała burzę w sieci i falę komentarzy.

Sprawdź, co dokładnie powiedziała i kogo skrytykowała.

Posłanka PiS oburzona parą z "Tańca z gwiazdami"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar od pierwszego odcinka nowej edycji „Tańca z gwiazdami” zachwycają jurorów i widzów programu swoimi występami. W ostatnim odcinku panie ponownie udowodniły swój talent, otwierając program zmysłową rumbą, w której nie zabrakło bliskości, emocji i namiętnych pocałunków. Niedługo po występie panie podzieliły się swoimi emocjami w nagranym wideo. - Kocham świat, kocham życie, kocham piękno, kocham wrażliwość - mówiła rozentuzjazmowana wioślarka. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy podzielali entuzjazm zawodniczki. Występ spotkał się z krytyką ze strony posłanki Joanny Lichockiej, która w mediach społecznościowych bardzo jednoznacznie wyraziła swoje oburzenie.

Zobacz: Porażające wieści o doradcy Karola Nawrockiego! Wielkie długi, wylewana gnojowica nie pomaga!

Jak napisała Lichocka: -

- Taniec z gwiazdami, pierwsza para LGBT w historii programu i ich "Taniec"... Jak myślicie, ile otrzymały punktów? Niesmaczne, przykre, brak słów, a w dodatku oglądają to dzieci. Czy tak powinien wyglądać profesjonalny program taneczny, który oglądają najmłodsi?

W tym momencie wypada podkreślić, że panie tworzą pierwszą żeńską parę w polskiej edycji „Tańca z gwiazdami”, jednakże Katarzyna Zillmann jest w stałym związku z Julią Walczak, a Janja Lesar związana jest z Krzysztofem Hulbojem. Oznacza to, że kobiety nie tworzą pary LGBT, jak sugerowała posłanka Lichocka.

Kim jest Joanna Lichocka?

Joanna Lichocka to polska publicystka, była dziennikarka telewizyjna i prasowa, a także posłanka od 2015 r., obecnie z ramienia PiS. Od 2016 r. pełni funkcję członkini Rady Mediów Narodowych. Jako dziennikarka pracowała m.in. dla "Gazety Polskiej", "Rzeczpospolitej" i TVP, a w ostatnich latach zajmuje się polityką. W Sejmie zdarzyło jej się m.in. pokazywać szalenie niekulturalny gest względem ówczesnej opozycji (WIĘCEJ: Wulgarny gest Joanny Lichockiej z PiS. Pokazała środkowy palec w Sejmie).

Galeria poniżej: Joanna Lichocka. Przez wulgarny gest straciła pracę u Dudy

Sonda 17. edycja "Dancing with the Stars. taniec z Gwiazdami. Kto jest Twoim faworytem/faworytką?? Maja Bohosiewicz Barbara Bursztynowicz Michał Czarnecki Wiktoria Gorodecka Tomasz Karolak Lanberry Ewa Minge Maurycy Popiel Marcin Rogacewicz Aleksander Sikora Katarzyna Zillmann