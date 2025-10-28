Posłanka PiS uderza w uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami". "Niesmaczne, przykre, brak słów"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2025-10-28 8:52

Posłanka PiS Joanna Lichocka nie raz, i nie dwa, zaskakiwała już opinię publiczną swoimi szalenie mocnymi (a przez to również często kontrowersyjnymi) wypowiedziami. Tym razem na celowniku jej celowniku znalazła się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, które robią furorę w trwającej edycji "Tańca z Gwiazdami". Lichocka, wbrew opinii jurorów i widzów, jest jednak mocno zniesmaczona ich występami. W jej ostatniej wypowiedzi na ten temat padły szalenie mocne słowa!

Posłanka PiS uderza w Katarzynę Zillmann po występie w Tańcu z gwiazdami.

Autor: Paweł Dąbrowski / Super Express; Podlewski/ AKPA
  • Posłanka PiS skrytykowała uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami".
  • Wypowiedź posłanki wywołała burzę w sieci i falę komentarzy.
  • Sprawdź, co dokładnie powiedziała i kogo skrytykowała.

Posłanka PiS oburzona parą z "Tańca z gwiazdami"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar od pierwszego odcinka nowej edycji  „Tańca z gwiazdami” zachwycają jurorów i widzów programu swoimi występami. W ostatnim odcinku panie ponownie udowodniły swój talent, otwierając program zmysłową rumbą, w której nie zabrakło bliskości, emocji i namiętnych pocałunków. Niedługo po występie panie podzieliły się swoimi emocjami w nagranym wideo. - Kocham świat, kocham życie, kocham piękno, kocham wrażliwość - mówiła rozentuzjazmowana wioślarka. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy podzielali entuzjazm zawodniczki. Występ spotkał się z krytyką ze strony posłanki Joanny Lichockiej, która w mediach społecznościowych bardzo jednoznacznie wyraziła swoje oburzenie.

Jak napisała Lichocka: -

- Taniec z gwiazdami, pierwsza para LGBT w historii programu i ich "Taniec"... Jak myślicie, ile otrzymały punktów? Niesmaczne, przykre, brak słów, a w dodatku oglądają to dzieci. Czy tak powinien wyglądać profesjonalny program taneczny, który oglądają najmłodsi?

W tym momencie wypada podkreślić, że panie tworzą pierwszą żeńską parę w polskiej edycji „Tańca z gwiazdami”, jednakże Katarzyna Zillmann jest w stałym związku z Julią Walczak, a Janja Lesar związana jest z Krzysztofem Hulbojem. Oznacza to, że kobiety nie tworzą pary LGBT, jak sugerowała posłanka Lichocka.

Kim jest Joanna Lichocka?

Joanna Lichocka to polska publicystka, była dziennikarka telewizyjna i prasowa, a także posłanka od 2015 r., obecnie z ramienia PiS. Od 2016 r. pełni funkcję członkini Rady Mediów Narodowych. Jako dziennikarka pracowała m.in. dla "Gazety Polskiej", "Rzeczpospolitej" i TVP, a w ostatnich latach zajmuje się polityką. W Sejmie zdarzyło jej się m.in. pokazywać szalenie niekulturalny gest względem ówczesnej opozycji (WIĘCEJ: Wulgarny gest Joanny Lichockiej z PiS. Pokazała środkowy palec w Sejmie).

