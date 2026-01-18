O niej będzie mówić cała Polska. Takiej historii jeszcze nie było, już jest bohaterką igrzysk

To właśnie Klaudia Adamek zapisze się na kartach historii jako pierwsza polska olimpijka, której udało się zakwalifikować zarówno do letniej, jak i zimowej edycji tej najważniejszej sportowej imprezy świata.

Swoją drogę w sporcie Adamek rozpoczynała na bieżni. Jako lekkoatletka specjalizowała się w biegu na 100 metrów oraz w sztafecie 4x100 metrów. W tej drugiej konkurencji wystąpiła podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie razem z Mariką Popowicz-Drapałą, Pauliną Paluch i Pią Skrzyszowską walczyła o jak najlepszy wynik. Choć medal wymknął się Polkom, start w Japonii był ważnym etapem w jej karierze.

W 2024 roku Adamek podjęła jednak decyzję, która dla wielu kibiców okazała się sporym zaskoczeniem – postanowiła zamienić tartanową bieżnię na lodowy tor i spróbować swoich sił w bobslejach.

Ten odważny krok szybko przyniósł efekty. W duecie z Lindą Weiszewski Klaudia Adamek zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Europy w Innsbrucku, czym zapewniła sobie i partnerce kwalifikację na zimowe igrzyska we Włoszech.

Tym samym 26-latka przejdzie do historii jako pierwsza Polka, która wystąpi na obu rodzajach igrzysk olimpijskich – osiągnięcie bez precedensu w bogatych dziejach polskiego sportu.

