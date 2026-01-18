O niej będzie mówić cała Polska. Takiej historii jeszcze nie było, już jest bohaterką igrzysk

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-01-18 17:06

W historii polskiego sportu nikt wcześniej czegoś takiego nie dokonał. Klaudia Adamek, znana dotąd jako lekkoatletka, wystąpi na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Jeszcze kilka lat temu w Tokio reprezentowała Polskę na letnich igrzyskach, biegnąc w sztafecie 4×100 metrów.

To właśnie Klaudia Adamek zapisze się na kartach historii jako pierwsza polska olimpijka, której udało się zakwalifikować zarówno do letniej, jak i zimowej edycji tej najważniejszej sportowej imprezy świata.

Swoją drogę w sporcie Adamek rozpoczynała na bieżni. Jako lekkoatletka specjalizowała się w biegu na 100 metrów oraz w sztafecie 4x100 metrów. W tej drugiej konkurencji wystąpiła podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, gdzie razem z Mariką Popowicz-Drapałą, Pauliną Paluch i Pią Skrzyszowską walczyła o jak najlepszy wynik. Choć medal wymknął się Polkom, start w Japonii był ważnym etapem w jej karierze.

W 2024 roku Adamek podjęła jednak decyzję, która dla wielu kibiców okazała się sporym zaskoczeniem – postanowiła zamienić tartanową bieżnię na lodowy tor i spróbować swoich sił w bobslejach.

Linda Weiszewski i Klaudia Adamek
18 zdjęć

Ten odważny krok szybko przyniósł efekty. W duecie z Lindą Weiszewski Klaudia Adamek zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Europy w Innsbrucku, czym zapewniła sobie i partnerce kwalifikację na zimowe igrzyska we Włoszech.

Tym samym 26-latka przejdzie do historii jako pierwsza Polka, która wystąpi na obu rodzajach igrzysk olimpijskich – osiągnięcie bez precedensu w bogatych dziejach polskiego sportu.

