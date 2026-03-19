Rozpala Kraków na meczach Szachtara. Szalenie piękna Ukrainka zachwyca z każdej strony!

Szachtar Donieck, zmuszony przez trwającą wojnę do rozgrywania swoich domowych meczów poza Ukrainą, znalazł gościnę między innymi w Polsce. To właśnie m.in. na polskich stadionach, jak ten w Krakowie, gdzie klub rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach, można zobaczyć Darię Bondar, która wiernie wspiera drużynę. Jej obecność za każdym razem wywołuje ekscytację kibiców i fotoreporterów. Trudno dziwić się ich zachwytom nad piękną Ukrainką!

Daria Bondar to znacznie więcej niż tylko jedna z WAGs (żon i partnerek piłkarzy). Od lat jest profesjonalnie związana z futbolem, pracując jako reporterka i prezenterka, a obecnie pełni funkcję szefowej działu medialnego w Szachtarze. Prowadzi wywiady z zawodnikami i członkami sztabu szkoleniowego, dając kibicom unikalne spojrzenie na życie drużyny. Jej profesjonalizm idzie w parze z ogromną popularnością – jej profil na Instagramie śledzi ponad pół miliona osób, co czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w ukraińskim sporcie!

Prywatnie Daria jest żoną Wałerija Bondara, 26-letniego obrońcy Szachtara i reprezentanta Ukrainy. Para często dzieli się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, a Daria nie opuszcza niemal żadnego meczu, by wspierać męża i jego kolegów z boiska, a także pracować. Jej zaangażowanie i uroda sprawiają, że jest ulubienicą fanów i mediów.

Dzisiejszy wieczór to dla Szachtara kolejny ważny sprawdzian – rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji Europy przeciwko Lechowi Poznań. Spotkanie odbędzie się w Krakowie na stadionie Wisły, a stawką jest awans do ćwierćfinału. Pierwszy mecz, rozegrany w Poznaniu, zakończył się wygraną ukraińskiej drużyny 3:1 pod czujnym okiem pięknej Darii. Więcej zdjęć pięknej Ukrainki znajdziesz w naszej galerii.