Rozpala Kraków na meczach Szachtara. Szalenie piękna Ukrainka zachwyca z każdej strony!

KH Bartosz Olszewski
2026-03-19 11:19

Oczy polskich kibiców zwrócone są na rewanż Szachtar Donieck - Lech Poznań w Lidze Konferencji. Na stadionie w Krakowie z pewnością pojawi się piękna Daria Bondar, która robi prawdziwą furorę! To pracowniczka klubowych mediów i żona obrońcy Szachtara Wałerija Bondara, która spełnia się także jako modelka. Jej uroda i styl regularnie przyciągają uwagę kibiców oraz fotoreporterów na stadionach całej Europy, w tym w Polsce!

Szachtar Donieck, zmuszony przez trwającą wojnę do rozgrywania swoich domowych meczów poza Ukrainą, znalazł gościnę między innymi w Polsce. To właśnie m.in. na polskich stadionach, jak ten w Krakowie, gdzie klub rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach, można zobaczyć Darię Bondar, która wiernie wspiera drużynę. Jej obecność za każdym razem wywołuje ekscytację kibiców i fotoreporterów. Trudno dziwić się ich zachwytom nad piękną Ukrainką!

Galeria zdjęć 37

Daria Bondar to znacznie więcej niż tylko jedna z WAGs (żon i partnerek piłkarzy). Od lat jest profesjonalnie związana z futbolem, pracując jako reporterka i prezenterka, a obecnie pełni funkcję szefowej działu medialnego w Szachtarze. Prowadzi wywiady z zawodnikami i członkami sztabu szkoleniowego, dając kibicom unikalne spojrzenie na życie drużyny. Jej profesjonalizm idzie w parze z ogromną popularnością – jej profil na Instagramie śledzi ponad pół miliona osób, co czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w ukraińskim sporcie!

Prywatnie Daria jest żoną Wałerija Bondara, 26-letniego obrońcy Szachtara i reprezentanta Ukrainy. Para często dzieli się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, a Daria nie opuszcza niemal żadnego meczu, by wspierać męża i jego kolegów z boiska, a także pracować. Jej zaangażowanie i uroda sprawiają, że jest ulubienicą fanów i mediów.

Dzisiejszy wieczór to dla Szachtara kolejny ważny sprawdzian – rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Konferencji Europy przeciwko Lechowi Poznań. Spotkanie odbędzie się w Krakowie na stadionie Wisły, a stawką jest awans do ćwierćfinału. Pierwszy mecz, rozegrany w Poznaniu, zakończył się wygraną ukraińskiej drużyny 3:1 pod czujnym okiem pięknej Darii. Więcej zdjęć pięknej Ukrainki znajdziesz w naszej galerii.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UKRAINA
PIŁKA NOŻNA
KRAKÓW
SZACHTAR DONIECK
LIGA KONFERENCJI EUROPY