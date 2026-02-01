Carlos Alcaraz DZIEWCZYNA: Czy Hiszpan ma partnerkę? Z nimi był łączony

Carlos Alcaraz znów powalczy z Novakiem Djokoviciem, a tym razem dwaj gwiazdorzy zmierzą się w finale Australian Open. Jeżeli Hiszpan pokona serbskiego weterana, skompletuje Karierowego Wielkiego Szlema, bo będzie miał już na koncie triumfu we wszystkich czterech najważniejszych tenisowych turniejach.

Czy Carlos Alcaraz ma dziewczynę? To pytanie może zadawać sobie wiele kibicek hiszpańskiego tenisisty. Hiszpan rozwiał wątpliwości w wywiadzie dla "The Sunday Times". - Jestem singlem – powiedział. - Szukam dziewczyny, ale dla tenisisty może być trudno spotkać właściwą osobę, ponieważ cały czas jesteś w podróży.

Carlo Alcaraz był wcześniej w poważnym związku z hiszpańską tenisistką Marią Gonzalez Gimenez. - To skomplikowane. Trudno znaleźć osobę, z którą mógłbyś być, jeśli zawsze jesteś w różnych częściach świata - komentował Carlitos.

Magazyn Heavy.com twierdzi, że plotkowano o romansach Alcaraza z Emmą Raducanu, piosenkarką Aną Meną, a nawet z... Igą Świątek. Łączono go również z Brooks Nader. Hiszpan potwierdził jednak, że nie ma dziewczyny.

Ostatnio spekulacje wywołała obecność słynnej DJ-ki Peggy Gou w loży Alcaraza podczas Australian Open 2026. Sam tenisista nazwał ją „wspaniałą przyjaciółką” i stanowczo zaprzeczył romansowi. Carlos wielokrotnie powtarza, że obecnie jego największą miłością jest tenis. Ciągłe podróże, treningi i presja na najwyższym poziomie utrudniają budowanie stabilnego związku. Mimo to fani na każdym turnieju skandują propozycje małżeńskie i wysyłają serduszka – na razie bez skutku.

