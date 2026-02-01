Trump powiedział, co chce zrobić z Kubą. "Będziemy mili"

Donald Trump o Kubie: "Myślę, że prawdopodobnie przyjdą do nas i będą chcieli się dogadać. Wtedy Kuba znów będzie wolna"

Władze Kuby poddadzą się same i zawrą z Ameryką układ - przekonuje Donald Trump. "Myślę, że prawdopodobnie przyjdą do nas i będą chcieli się dogadać. Wtedy Kuba znów będzie wolna. Przyjdą do nas i zawrą układ. Będziemy mili. Mamy bardzo złą sytuację dla Kuby. Nie mają pieniędzy. Nie mają ropy. Wenezuela żyła z wenezuelskich pieniędzy i ropy, a teraz nic z tego nie nadejdzie" - stwierdził prezydent USA podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze z Waszyngtonu na Florydę. Został poproszony też o komentarz do słów prezydent Meksyku Claudii Sheinbaum, która powiedziała, że zapowiadana przez USA blokada paliwowa Kuby może doprowadzić do kryzysu humanitarnego. Trump odparł, że nie musi tak być, jeśli władze Kuby „zawrą układ”.

Donald Trump chce nałożyć sankcje na kraje, które umożliwiają reżimowi dostęp do ropy. Biały Dom potwierdził, że w czwartek prezydent podpisał rozporządzenie wykonawcze, które uruchamia proces nałożenia sankcji na towar z tych państw. Jednak Trump nie jest jeszcze zdecydowany na konkretne dalsze działania. Według „Wall Street Journal” chce nawiązać współpracę z niektórymi osobami z aktualnych kubańskich władz, podobnie jak z wiceprezydent, a obecnie panią prezydent Wenezueli. Zgodnie z medialnymi przeciekami, publikowanymi m.in. przez Politico, rozważane jest też wprowadzenie całkowitej morskiej blokady dostaw ropy na wyspę. Odkąd wyspę odcięto od dostaw z Wenezueli, zostały jej Meksyk i Rosja.

Donald Trump jeszcze przed najazdem na Wenezuelę i porwaniem jej prezydenta zaczął wspominać o Kubie, dając do zrozumienia, że może być następna w kolejce. Pod koniec stycznia zamieścił obszerny tekst na oficjalnych stronach Białego Domu. "Rząd Kuby podjął nadzwyczajne działania, które szkodzą i stanowią zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych" - czytamy. Co Trump zarzuca komunistycznemu skansenowi, rządzonemu niegdyś przez Fidela Castro, a od 2019 roku przez Miguela Díaz-Canela? "Reżim sprzymierza się z – i zapewnia wsparcie – licznym wrogim krajom, transnarodowym grupom terrorystycznym i złośliwym podmiotom przeciwnym Stanom Zjednoczonym, w tym rządowi Federacji Rosyjskiej (Rosji), Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL), rządowi Iranu, Hamasowi i Hezbollahowi" - napisał Trump. "Na przykład, Kuba otwarcie gości niebezpiecznych przeciwników Stanów Zjednoczonych, zapraszając ich do umieszczania na Kubie zaawansowanych technologii wojskowych i wywiadowczych, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych. Kuba gości największy zagraniczny rosyjski ośrodek wywiadu elektronicznego, który próbuje wykraść poufne informacje dotyczące bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych" - dodał.

NEW - Trump signs executive order declaring a "national emergency" over Cuba, and will impose additional tariffs on countries supplying Cuba with oil. pic.twitter.com/MSiErkMSiZ— Disclose.tv (@disclosetv) January 29, 2026

