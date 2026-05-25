Osobówka roztrzaskała się na drzewie! Nie żyje młody mężczyzna

Anna Kisiel
2026-05-25 8:00

Dramatyczny wypadek w Wielkopolsce. W nocy z soboty na niedzielę (23/24 maja) w miejscowości Kirchol w powiecie słupeckim doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Jeden z młodych mężczyzn zginął na miejscu, drugi trafił do szpitala. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja.

Autor: Marek Kudelski

Wielkopolskie: Tragiczny wypadek na drodze w Kircholu. Młody kierowca nie miał szans

Do zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy. Jak informują służby, autem podróżowało dwóch młodych mężczyzn. Z nieustalonych jeszcze przyczyn samochód uderzył w drzewo.

Samochodem podróżowało dwóch młodych mężczyzn. Jedna osoba zginęła na miejscu, druga z obrażeniami została przetransportowana do szpitala – przekazał dziennikarzom TVP Poznań oficer dyżurny wielkopolskich strażaków.

Jak się okazało, mężczyzna miał 21 lat. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby ratunkowe oraz policja. Akcja zakończyła się po godzinie 5 rano. Śledczy ustalają teraz dokładne okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku w Kircholu.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi, nadmierna prędkość czy brawura mogą prowadzić do tragedii. To kolejny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich dniach na terenie Wielkopolski. Służby apelują o dostosowanie prędkości do warunków na drodze i rozsądek za kierownicą.

