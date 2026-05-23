Feta Lecha Poznań po zdobyciu mistrzostwa. Gigantyczny paraliż ulic i komunikacji miejskiej

- Już w sobotę Lech Poznań zmierzy się z Wisłą Płock, a po spotkaniu zawodnicy będą celebrować zdobycie mistrzowskiego tytułu na Placu św. Marka (tereny MTP), dokąd dojadą z ulicy Bułgarskiej odkrytym autobusem.

- Około godziny 19:00 funkcjonariusze zamkną dla pojazdów ulicę Grunwaldzką na odcinku od Bułgarskiej do Roosevelta, wstrzymując także wjazdy z tras bocznych, a utrudnienia drogowe potrwają do nocy.

- Zmiany dotkną także pojazdów transportu zbiorowego, dlatego tramwaje na Grunwaldzkiej mogą przestać kursować, a autobusy przecinające trasę parady napotkają opóźnienia.

Feta mistrzowska Lecha Poznań. Ulica Grunwaldzka całkowicie zablokowana

Ostatnie spotkanie w ramach obecnego sezonu rozpocznie się w sobotę 23 maja o godzinie 17:30 na obiekcie przy ulicy Bułgarskiej. Mecz przeciwko Wiśle Płock będzie wyłącznie formalnością, po której nastąpi uroczyste wręczenie medali z udziałem przedstawicieli Ekstraklasy i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Następnie sportowcy zajmą miejsca w specjalnym, odkrytym autokarze i pojadą w stronę centrum miasta. Finał imprezy zaplanowano na Placu Św. Marka na obszarze Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie zgromadzą się tłumy fanów. Podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej komendy potwierdził pełną mobilizację mundurowych.

„Służby przygotowane są na wyłączenie ruchu samochodowego już od około godz. 19.00 na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Roosevelta” - ostrzega Paterski. Wszystkie drogi dojazdowe do tej arterii będą całkowicie nieprzejezdne. Pokonanie głównych skrzyżowań, takich jak Grochowska, Reymonta, Wojskowa czy Szylinga, będzie możliwe wyłącznie za zgodą funkcjonariuszy i tylko wtedy, gdy nie zakłóci to przejazdu kibiców. Przywracanie normalnego ruchu nastąpi dopiero po przejściu fanów i uprzątnięciu jezdni.

„Utrudnienia mogą występować do późnych godzin nocnych” - podkreślił Paterski, apelując o cierpliwość i zrozumienie. Policjanci zajmą się ręcznym kierowaniem ruchem oraz organizacją objazdów. Mundurowi radzą kierowcom, aby w sobotni wieczór w miarę możliwości całkowicie zrezygnowali z przemieszczania się samochodami w pobliżu trasy przemarszu.

Tramwaje MPK Poznań wstrzymane. Problemy z transportem po meczu

Kierowcy aut to nie jedyna grupa, która odczuje skutki sportowego święta. Pasażerowie komunikacji miejskiej również muszą przygotować się na ogromne zmiany. Urzędnicy z poznańskiego magistratu poinformowali, że składy tramwajowe na ulicy Grunwaldzkiej będą kursować po gwizdku kończącym mecz tylko do chwili, gdy policja we współpracy z MPK nie zarządzi wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej. Decyzja o zatrzymaniu ruchu może zapaść w każdym momencie.

Autobusy obsługujące linie krzyżujące się z trasą mistrzowskiego przejazdu także odnotują opóźnienia i przymusowe postoje. Mieszkańcy powinni na bieżąco kontrolować komunikaty publikowane przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Zarząd Transportu Miejskiego w celu sprawnego zaplanowania powrotu do domu.

