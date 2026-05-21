Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Tysiące klientów straciły miliony złotych

Jak podaje PAP, do zatrzymania Marcina P. doszło we wtorek na terenie USA. Informację potwierdziła rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek.

„Obecnie Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym” - przekazała rzeczniczka.

Dzięki zaangażowaniu „łowców cieni” @CBSPolicji, policjantów z Biura Kryminalnego KG @PolskaPolicja i prokuratorów @Prok_Regio_POZ, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej zatrzymany został mężczyzna poszukiwany Czerwoną Notą Interpolu, Europejskim Nakazem Aresztowania i… pic.twitter.com/aWxI5xm4fM— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) May 21, 2026

Śledczy wyjaśniają, że teraz decyzję musi podjąć amerykański sąd, który określi dalszy tryb procedury ekstradycyjnej. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie zapadnie decyzja ani gdzie dokładnie na terenie Stanów Zjednoczonych zatrzymano prezesa Cinkciarz.pl.

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przez poznańską prokuraturę od października 2024 roku. Chodzi o podejrzenie oszukania wielu klientów korzystających z internetowej wymiany walut za pośrednictwem serwisu Cinkciarz.pl. Do prokuratury napływały zawiadomienia od osób, które nie odzyskały wpłaconych pieniędzy.

„Obecnie szacowana łączna kwota szkód, jakie ponieśli klienci Cinkciarza.pl przekracza 185 mln zł” - powiedziała PAP prok. Anna Marszałek.

W marcu 2025 roku Marcinowi P. przedstawiono zarzuty, między innymi oszustwa. Mężczyzna przebywał jednak poza granicami Polski. W lipcu ubiegłego roku Interpol wydał za nim czerwoną notę poszukiwawczą.

Prokuratura podkreśla, że zatrzymanie było efektem wielomiesięcznej współpracy polskich i amerykańskich służb. W działania zaangażowani byli m.in. funkcjonariusze The U.S. Marshals Service, Federalnego Biura Śledczego FBI, Departamentu Sprawiedliwości USA, a także polscy „łowcy cieni” z CBŚP i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

W sprawie wcześniej zatrzymano także byłych członków zarządu spółek Cinkciarz.pl i Conotoxia oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie środkami klientów. Podejrzani mają odpowiadać m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa oraz pranie pieniędzy.

Problemy wokół internetowego kantoru zaczęły narastać jesienią 2024 roku. Komisja Nadzoru Finansowego informowała wtedy o licznych skargach klientów dotyczących opóźnień w realizacji wymiany walut i przelewów. W październiku KNF cofnęła także zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl.

Podejrzanym w całej sprawie grozi kara nawet do 25 lat więzienia.