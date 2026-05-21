Weekend w Poznaniu z rosnącą temperaturą. Niedziela przyniesie zmianę w pogodzie

2026-05-21 8:48

Nadchodzący weekend 22-24 maja w Poznaniu przyniesie wyraźne ocieplenie, a temperatury będą rosły z dnia na dzień. Sobota zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień na aktywności na zewnątrz. W niedzielę, mimo najwyższej temperatury, pojawią się opady deszczu, które mogą wpłynąć na plany mieszkańców.

Pogoda w Poznaniu: 22-24 maja

Mieszkańcy Poznania mogą liczyć na stopniowy wzrost temperatury przez cały nadchodzący weekend. Pogoda będzie się zmieniać – od pochmurnego, ale suchego piątku, przez cieplejszą i bardziej słoneczną sobotę, aż po najcieplejszą, ale deszczową niedzielę. Warto śledzić zmiany, planując weekendowe aktywności.

Chłodniejszy i pochmurny początek weekendu

Piątek, 22 maja, rozpocznie weekend w Poznaniu od dość dużej ilości chmur na niebie. Mimo to nie należy spodziewać się opadów deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 21 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najchłodniejszym w prognozie. Noc z piątku na sobotę będzie również rześka, z temperaturą minimalną na poziomie około 10°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie ocieplenie i więcej słońca

W sobotę, 23 maja, pogoda w Poznaniu wyraźnie się poprawi. Dzień przyniesie odczuwalne ocieplenie, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 24°C. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co oznacza, że pojawi się więcej przejaśnień i słońca niż w piątek. Podobnie jak dzień wcześniej, sobota upłynie bez deszczu. Noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s.

Najcieplejszy dzień, ale z opadami deszczu

Niedziela, 24 maja, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Poznaniu. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 26 stopni Celsjusza. Wyższa będzie również temperatura minimalna, która utrzyma się na poziomie około 15°C. Jednak to właśnie w niedzielę pogoda ulegnie zmianie – prognozowane są opady deszczu. Ich suma wyniesie około 1,3 mm, co sugeruje przelotny charakter. Wiatr ponownie przybierze na sile, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Biorąc pod uwagę prognozę, piątek i sobota będą idealne na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Brak deszczu i rosnąca temperatura zachęcają do spacerów po parkach, wycieczek rowerowych czy spotkań w ogródkach restauracyjnych. Szczególnie sobota, z wyższą temperaturą i większą ilością słońca, stworzy doskonałe warunki do relaksu poza domem. Z kolei na niedzielę warto zaplanować aktywności, które można łatwo przenieść do wnętrz, gdyby pogoda okazała się deszczowa. Przelotne opady nie powinny jednak całkowicie uniemożliwić krótkich wyjść na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather

