Zniczowy złodziej zatrzymany! Senior sam wskazał policji piwnicę pełną łupów

Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
2026-05-25 14:15

Chodził na cmentarz i z nagrobków kradł znicze, a potem magazynował je w swojej piwnicy. 76-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty. Został rozpoznany na nagraniu z monitoringu.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Cmentarni złodzieje nie mogą liczyć na pobłażliwość. Policja w Wągrowcu opublikowała nagranie z cmentarza, na którym widać mężczyznę, który kradnie znicze. Złodzieja rozpoznano, a gdy mundurowi zapukali do drzwi jego domu, 76-letni Wągrowczanin „od progu” powiedział policjantom, że domyśla się w jakiej sprawie go odwiedzili, bo widział siebie na zapisach monitoringu.

Co więcej, schodził do piwnicy, gdzie posiadał skradzione wcześniej znicze. Jak tłumaczył mundurowym, chciał je dalej odsprzedać - mówi st. asp. Dominik Zieliński. 

Policjanci zabezpieczyli łącznie 5 zniczy o wartości 610 złotych, które pochodziły z kradzieży z dwóch nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul. Skockiej w Wągrowcu. Trafiły one z powrotem do właścicieli. W obydwóch sprawach policjanci skierują wobec sprawcy wniosek o ukaranie do sądu.

Seniorowi grozi grzywna od 500 do 5000 złotych.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
