Ciepły weekend w Gorzowie Wielkopolskim z dużą zmianą w niedzielę. Będzie bezchmurnie

Pogoda w Gorzowie Wielkopolskim: 22-24 maja

Mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego czeka pogodny weekend, który upłynie pod znakiem wysokich temperatur i braku opadów. Choć przez całe trzy dni nie spadnie ani kropla deszczu, aura będzie się wyraźnie zmieniać. Początkowe zachmurzenie ustąpi miejsca bezchmurnemu niebu, które pojawi się nad miastem w niedzielę. Temperatury będą sprzyjać spędzaniu czasu na zewnątrz, szczególnie w sobotę, która zapowiada się jako najcieplejszy dzień.

Piątek z dużą ilością chmur

Weekend rozpocznie się w Gorzowie Wielkopolskim od dość pochmurnej, ale przyjemnej aury. W piątek, 22 maja, na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, które jednak nie przyniesie opadów. Temperatura w ciągu dnia będzie komfortowa, osiągając maksymalnie około 22 stopnie Celsjusza. To dobry prognostyk na kolejne dni. Po zachodzie słońca zrobi się chłodniej, a termometry wskażą minimalnie około 10 stopni. Wiatr będzie wiał łagodnie, z prędkością nieprzekraczającą 2 m/s, więc nie powinien być odczuwalny.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

W sobotę, 23 maja, pogoda w Gorzowie Wielkopolskim stanie się jeszcze bardziej wiosenna. Ten dzień przyniesie najwyższe temperatury w całym weekendowym okresie – słupki rtęci poszybują aż do 26 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Na niebie nadal będą dominować chmury, tworząc pochmurną scenerię, jednak podobnie jak w piątek, nie przewiduje się żadnych opadów deszczu. Co istotne, wiatr niemal całkowicie ucichnie, osiągając prędkość zaledwie 1 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe.

Niedziela ze słońcem i bezchmurnym niebem

Największa i najbardziej oczekiwana zmiana pogody nadejdzie w niedzielę. Po dwóch dniach z chmurami, 24 maja przyniesie mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego bezchmurne niebo i mnóstwo słońca. Temperatura pozostanie na bardzo wysokim, letnim poziomie i w szczytowym momencie dnia osiągnie około 25 stopni. Oznacza to, że będzie tylko nieznacznie chłodniej niż w rekordową sobotę. Noc z niedzieli na poniedziałek zapowiada się jako najcieplejsza w trakcie weekendu, z temperaturą minimalną w okolicach 14 stopni. Tego dnia nieco nasili się wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 3 m/s, przynosząc delikatne orzeźwienie.

Jak spędzić taki weekend w mieście?

Stabilna i ciepła aura w Gorzowie Wielkopolskim stwarza wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Pochmurny, ale bardzo ciepły piątek i sobota to doskonała okazja do aktywności, które nie wymagają pełnego słońca – na przykład długich spacerów, zwiedzania miejskich zakątków czy wycieczek rowerowych po okolicy. Z kolei słoneczna i bezchmurna niedziela to idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu. Warto wybrać się do parków, nad wodę lub po prostu znaleźć miejsce, gdzie można będzie w pełni cieszyć się promieniami słońca i wiosenną atmosferą.

Dane pogodowe: OpenWeather