Burza po "Żona dla Polaka. Toronto". Dorota we łzach, a internauci nie mają litości dla Pawła. Mężczyzna zabrał głos

Dorota spotkała się z kandydatami na tarasie, by spokojnie porozmawiać i lepiej ich poznać. W trakcie tej rozmowy Paweł nazwał ją "księżniczką lodu". Choć z jego strony miało to być luźne określenie, Dorota odebrała je zupełnie inaczej. Emocje szybko wzięły górę.

Mi się strasznie przykro zrobiło, że ty mnie nazwałeś księżniczką lodu. (...) No bo ja nie jestem. Ja się nie uważam za księżniczkę lodu. Ja się uważam za ciepłą, otwartą, no tak jak możesz być otwarta do kogoś, kogo nie znasz - stwierdziła Dorota w "Żona dla Polaka. Toronto". - Otworzyłam im mój dom. Dbałam o to, żeby się dobrze czuli. Więc to jest ostatnia rzecz, jaką się możesz po mnie spodziewać, że jestem księżniczką lodu - dodała rozemocjonowana.

Dorota chciała zrozumieć

Zraniona Dorota podczas randki na jachcie z Pawłem postanowiła kontynuować wątek "księżniczki lodu". Zależało jej na wyjaśnieniu sytuacji i poznaniu prawdziwych intencji mężczyzny.

Powiedz, dlaczego królowa lodu? Dlaczego mnie tak odebrałeś?

– drążyła.

Paweł próbował się tłumaczyć i tonować emocje.

Twoje zachowanie było takie trochę chłodne i tak dalej, więc o to chodziło. Ja Cię, broń Boże, nie chciałem nazwać bezpośrednio Królową Lodu, bo nawet jakbyś była tą Królową Lodu, to ja bym chciał być księciem śniegu

– odpowiadał Paweł.

Dorota i Paweł wszystko sobie wyjaśnili. Podczas randki rozmawiali o możliwej wspólnej przyszłości i uczuciach.

Sądzę, że jeżeli przyjdzie to prawdziwe uczucie, to myślę, że żadnych barier już nie będzie. Jeżeli jest ta chemia, te motyle w brzuchu

- stwierdził śmiało mężczyzna.

Przed kamerami Dorota zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie. Choć postrzegana jest jako kobieta silna, zdradziła, czego naprawdę szuka w relacji.

Tak jak ja jestem kobietą mocną, to wolałabym w sumie, żeby ktoś za mnie trzymał te stery w moim życiu. Chciałabym się czuć taką małą dziewczynką przy kimś. Paweł na pewno wie, jak kobietę przeprowadzić przez życie. Bo Paweł jest naprawdę dobrym, wartościowym facetem. I byłby pewnie świetnym partnerem.

Po publikacji fragmentu odcinka w sieci zawrzało. Wielu internautów stanęło w obronie Doroty, ostro krytykując zachowanie Pawła.

Przez niego popłakała się Pani Dorota, okropny typ Nie zna jej, a ocenia nietrafnie, oj nieładnie z jego strony, nie rozumie jej tak naprawdę Dziewczyno nie przejmuj się burakiem....wielu fajnych facetów jest, którzy będą wiedzieć, jak się zachować i wspólnie spędzać czas

– pisali internauci.

Paweł z "Żona dla Polaka. Toronto" odpowiada na hejt

W obliczu fali krytyki Paweł postanowił zabrać głos i odnieść się do komentarzy, które pojawiły się pod jego adresem.

Jestem pełen podziwu i byłem uśmiechu Państwa wszystkich komentarzy Ale jestem też pełen podziwu że macie odwagę pisać tak odważne komentarze nie mając na myśli że może to czytać mój syn gratuluję

– napisał Paweł Poznań na Facebooku (zachowano oryginalną pisownię).

W obronie Pawła stanął również inny uczestnik programu, Piotr Bystrek, który w mocnych słowach skrytykował internautów.

(...) Czytam te Wasze wypociny przesączone jadem, błędami ortograficznymi, wyzwiskami oraz strasznymi kompleksami. To jest tak żałosne, smutne i cholernie prostackie. (...) Żałuję udziału w tym gniocie i wstydzę się swojego polskiego paszportu gdy wyjeżdżam. W komentarzach dajecie obraz Polski w pigułce. Teraz rozumiem, dla kogo tego typu programy powstają. Pozdrawiam wszystkich i życzę więcej ludzkiej empatii.

