Oto pierwszy zwiastun "Lalki" od Netflixa. Tak prezentują się Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. Kiedy premiera?

Netflix oficjalnie zaprezentował pierwszy zwiastun serialu "Lalka", który jest jedną z dwóch nowych ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa. W tej wersji Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Schuchardt, a Izabelę Łęcką – Sandra Drzymalska. Zapowiedź już teraz wywołuje spore emocje, także dlatego, że zaledwie kilka dni wcześniej do sieci trafił zwiastun filmowej "Lalki" realizowanej równolegle przez inny zespół twórców.

Nowa "Lalka" Netfliksa

Serial Netfliksa reżyseruje Paweł Maślona, twórca m.in. "Ataku paniki". To właśnie on odpowiada za świeże spojrzenie na historię Wokulskiego i Łęckiej. Zwiastun zwraca uwagę nie tylko klimatem, ale też muzycznym wyborem – w tle słyszymy utwór "Creep" zespołu Radiohead, opowiadający o obsesyjnej, nierównej miłości. Ten motyw doskonale koresponduje z relacją głównych bohaterów "Lalki".

Twórcy zapowiadają, że serialowa Izabela Łęcka nie będzie wyłącznie biernym obiektem westchnień. W tej interpretacji to postać aktywna, próbująca walczyć o niezależność i własną tożsamość, mimo ograniczeń narzuconych przez arystokratyczne środowisko i realia epoki.

Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski w nowej odsłonie

Sandra Drzymalska podkreśla, że jej bohaterka została pomyślana jako postać wielowymiarowa.

Chcemy ukazać ją jako osobę niezależną, która, choć pochodzi z arystokratycznego środowiska, próbuje przekraczać narzucone jej schematy. To bohaterka zmagająca się z samotnością, poszukująca własnej tożsamości i bliskości z innymi. Wyróżnia ją odwaga, determinacja oraz silna potrzeba odnalezienia swojego miejsca w świecie

- opowiadała Sandra Drzymalska.

Stanisław Wokulski, w którego wciela się Tomasz Schuchardt, to bogaty kupiec, którego uczucie do Izabeli może wydawać się obsesją. Nie jest jednak postacią przewidywalną.

Grany przeze mnie Stanisław Wokulski, to romantyk, ale też mężczyzna uwięziony w patriarchalnych schematach. Pracując nad scenariuszem, koncentrowaliśmy się na jego złożoności i wewnętrznych rozterkach, unikając jednak przerysowania czy ukazywania go jako osoby owładniętej obsesją i całkowicie nieczułej na innych. Naszym celem było przedstawienie Wokulskiego jako człowieka z krwi i kości – z wadami, ale i z motywacjami, które da się zrozumieć i usprawiedliwić

– tłumaczył Tomasz Schuchardt.

Oprócz Tomasza Schuchardta i Sandry Drzymalskiej w serialu Netfliksa zobaczymy także m.in.:

Dariusza Chojnackiego jako Ignacego Rzeckiego, wiernego wspólnika Wokulskiego,

Jacka Braciaka w roli Tomasza Łęckiego, bankrutującego arystokraty,

Julię Wyszyńską jako Florentynę, strażniczkę konwenansów,

Magdalenę Cielecką jako Kazimierę Wąsowską, charyzmatyczną krewną Izabeli.

Dwie ekranizacje, jedno literackie dziedzictwo

Warto przypomnieć, że "Lalka" była już dwukrotnie przenoszona na ekran – w 1968 roku w filmie Wojciecha Hasa oraz w serialu z 1977 roku w reżyserii Ryszarda Bera. Teraz widzowie będą mogli porównać aż dwie nowe adaptacje. Oprócz serialu Netfliksa powstaje bowiem filmowa "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego, z Marcinem Dorocińskim jako Wokulskim i Kamilą Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej.

Kiedy premiera "Lalki" Netfliksa?

Zarówno serialowa, jak i filmowa wersja "Lalki" trafią do widzów w drugiej połowie 2026 roku.

