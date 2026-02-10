Małgorzata Kożuchowska wzięła udział w sesji wykonanej przez Aleksandrę Modrzejewską-Mitan - jej efekty możecie zobaczyć w galerii. Zdjęcia są bardzo klimatyczne, minimalistyczne, ale jednocześnie kobiece i mocne. Fotografka pięknie pokazała na nich dojrzałą urodę Kożuchowskiej, a sama gwiazda... jest nie do poznania! Aktorka przez wiele lat nosiła krótką fryzurkę, więc jej widok w długich włosach wciąż jest zaskakujący.

Co więcej, gdy fani Małgorzaty zabrali się za komentowanie, uznali, że Kożuchowska przypomina im kilka zagranicznych gwiazd. Kogo konkretnie? Niektórzy widzą w niej Meg Ryan, inni Pamelę Anderson! Boska z "Rodzinki.pl" może też przypominać siostrę-bliźniaczkę Melanie Griffith lub Kim Basinger.

Małgorzata Kożuchowska - taka sama, a jednak inna. Kogo wam przypomina?

Aktorka zmieniła swoje zdjęcie profilowe na Instagramie, a w sieci posypały się komentarze. "Piękne" - napisała Ania Wendzikowska, a Karolina Korwin-Piotrowska dodała: "Fajnie". Agnieszka Dygant napisała: "Super". O ile znane osoby były dość zachowawcze i komentowały wygląd koleżanki bardzo zwięźle, to internauci uruchomili wyobraźnię:

"Nie poznałabym! Wyglądasz tu jak Pamela Anderson", "Trochę jak Meg Ryan z dawnych lat, bardzo fajnie", "Przypomina mi Pani na tym zdjęciu Kim Basinger sprzed lat", "Śliczna, ale już inna".

Też widzicie w Kożuchowskiej tyle innych znanych twarzy?

Warto dodać, że zdjęcia to efekt pracy całego sztabu ludzi. Wykonała je Aleksandra Modrzejewska-Mitan, wystylizował Michał Koszek, za makijaż odpowiedzialna była Sylwia Rakowska, za fryzury Gor Duryan, a paznokcie Patrycja Jewsienia. Niżej znajdziecie wideo z sesji, za które odpowiadali Tomek Kolarski i Bianka Gajdzińska.

