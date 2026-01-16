Kinga Rusin wspomina formę życia na odważnych fotkach! Pokazała umięśniony brzuch

Internet zalały posty z wyzwaniem "2016 challenge". Zdjęcia sprzed dziesięciu lat wrzuciło już wiele gwiazd polskiego show-biznesu. Teraz dołączyła do nich Kinga Rusin, która przy okazji zrobiła małe podsumowanie swoich osiągnięć. Zaprezentowała też swoją "formę życia". Na dość odważnych, jak na nią fotkach, pochwaliła się umięśnionym brzuchem.

Gwiazdy polskiego show-biznesu biorą udział w "2016 challenge"

W ostatnich dniach internet zalały zdjęcia i nagrania sprzed dziesięciu lat. Wszystko przez popularne wyzwanie "2016 challenge". Internauci, w tym gwiazd show-biznesu, zestawiają swoje zdjęcia z 2016 roku z tymi obecnymi. Jednak chodzi nie tylko o zmianę w wyglądzie. Uczestnicy challengu często skupiają się na emocjach oraz życiowych zmianach jakie zaszły w tym czasie.

Gwiazdy i influencerzy dodają do zdjęć długie opisy, w których wspominają: dawne marzenia, początki kariery, przełomowe decyzje czy osoby, których dziś już nie ma w ich życiu. W zabawie wzięły udział m.in. Monika Olejnik (69 l.), Joanna Opozda (37 l.), Joanna Koroniewska-Dowbor (47 l.), Olga Frycz (39 l.), Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) czy Doda (41 l.).

W piątkowe przedpołudnie dołączyła do nich Kinga Rusin (54 l.). Okazuje się, że już wtedy marzyła o życiu na walizkach. Dziennikarka w 2020 roku porzuciła pracę w telewizji, spakowała walizki i razem z ukochanym Markiem Kujawą (50 l.) udała się w podróż po świecie, która nadal trwa.

Kinga Rusin wspomina formę życia! Pokazała umięśniony brzuch

Była gwiazda TVN-u opublikowała długi wpis, w którym punkt po punkcie opisała, co się działo w jej życiu w 2016 roku. Zdecydowanie nie mogła narzekać na nudę. Kinga Rusin stwierdziła nawet, że był to dla niej niesamowity rok.

Nie da się zaprzeczyć, że była wtedy u szczytu swojej kariery. Była jedną z najpopularniejszych i najbardziej zapracowanych dziennikarek w Polsce. Prowadziła m.in. "Dzień Dobry TVN" i "Agent Gwiazdy". Do tego jej firma Pat&Rub weszła w kolejny etap rozwoju. Pojawiła się na okładkach wielu magazynów, a i prywatnie układało jej się równie znakomicie.

Wpis Kinga Rusin zilustrowała serią fotografii. Na kilku z nich można podziwiać jej idealną figurę, bo jak zauważyła sama zainteresowana - mogła wtedy zostać  "fit-influenserką".

2016 to był dla mnie niesamowity rok! Rok w którym mogłam zostać fit-influenserką ale wyprzedziłam trendy i za szybko zrobiłam formę życia. A na poważnie, 2016 to był rok, w którym zaczęłam marzyć o takim życiu, jakie mam teraz - w 2026! - napisała dziennikarka.

Przy jednym ze zdjęć zauważyła, że przesadziła z odchudzaniem, z kolei na innym z dumą prezentowała umięśniony brzuch. Dodała też fotkę z sesji zdjęciowej, na którą dziś prawdopodobnie by się nie zdecydowała.

Wystąpiłam w odważnej (jak na mnie) sesji. Dziś takie zdjęcia uważane są za konserwatywne - napisała pod zdjęciem, na którym pozuje w białym stroju.

