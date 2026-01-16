Kinga Rusin wspomina formę życia na odważnych fotkach! Pokazała umięśniony brzuch

Gwiazdy polskiego show-biznesu biorą udział w "2016 challenge"

W ostatnich dniach internet zalały zdjęcia i nagrania sprzed dziesięciu lat. Wszystko przez popularne wyzwanie "2016 challenge". Internauci, w tym gwiazd show-biznesu, zestawiają swoje zdjęcia z 2016 roku z tymi obecnymi. Jednak chodzi nie tylko o zmianę w wyglądzie. Uczestnicy challengu często skupiają się na emocjach oraz życiowych zmianach jakie zaszły w tym czasie.

Gwiazdy i influencerzy dodają do zdjęć długie opisy, w których wspominają: dawne marzenia, początki kariery, przełomowe decyzje czy osoby, których dziś już nie ma w ich życiu. W zabawie wzięły udział m.in. Monika Olejnik (69 l.), Joanna Opozda (37 l.), Joanna Koroniewska-Dowbor (47 l.), Olga Frycz (39 l.), Małgorzata Rozenek-Majdan (47 l.) czy Doda (41 l.).

W piątkowe przedpołudnie dołączyła do nich Kinga Rusin (54 l.). Okazuje się, że już wtedy marzyła o życiu na walizkach. Dziennikarka w 2020 roku porzuciła pracę w telewizji, spakowała walizki i razem z ukochanym Markiem Kujawą (50 l.) udała się w podróż po świecie, która nadal trwa.

Zobacz również: Kinga Rusin odsłoniła więcej niż zwykle. Mina jej partnera mówi sama za siebie

Kinga Rusin wspomina formę życia! Pokazała umięśniony brzuch

Była gwiazda TVN-u opublikowała długi wpis, w którym punkt po punkcie opisała, co się działo w jej życiu w 2016 roku. Zdecydowanie nie mogła narzekać na nudę. Kinga Rusin stwierdziła nawet, że był to dla niej niesamowity rok.

Nie da się zaprzeczyć, że była wtedy u szczytu swojej kariery. Była jedną z najpopularniejszych i najbardziej zapracowanych dziennikarek w Polsce. Prowadziła m.in. "Dzień Dobry TVN" i "Agent Gwiazdy". Do tego jej firma Pat&Rub weszła w kolejny etap rozwoju. Pojawiła się na okładkach wielu magazynów, a i prywatnie układało jej się równie znakomicie.

Wpis Kinga Rusin zilustrowała serią fotografii. Na kilku z nich można podziwiać jej idealną figurę, bo jak zauważyła sama zainteresowana - mogła wtedy zostać "fit-influenserką".

2016 to był dla mnie niesamowity rok! Rok w którym mogłam zostać fit-influenserką ale wyprzedziłam trendy i za szybko zrobiłam formę życia. A na poważnie, 2016 to był rok, w którym zaczęłam marzyć o takim życiu, jakie mam teraz - w 2026! - napisała dziennikarka.

Przy jednym ze zdjęć zauważyła, że przesadziła z odchudzaniem, z kolei na innym z dumą prezentowała umięśniony brzuch. Dodała też fotkę z sesji zdjęciowej, na którą dziś prawdopodobnie by się nie zdecydowała.

Wystąpiłam w odważnej (jak na mnie) sesji. Dziś takie zdjęcia uważane są za konserwatywne - napisała pod zdjęciem, na którym pozuje w białym stroju.

Zobacz również: Helena Englert znowu szokuje! 25-latka zrzuciła ubrania i pozuje całkiem nago!

Sonda Czy tęsknisz na Kingą Rusin w telewizji? Tak Nie