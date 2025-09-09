Rusin pręży ciało na Barbadosie. Od jej wysportowanej sylwetki aż trudno oderwać oczy. Uwierzycie, że ma 54 lata?

Kinga Rusin znów zachwyciła internautów. Dziennikarka wraz ze swoim partnerem Markiem Kujawą wypoczywa na Barbadosie. Para korzysta z uroków pięknej pogody, a Kinga dumnie pręży ciało w kostiumie kąpielowym. Zobaczcie sami!

Kinga Rusin od kilku lat żyje z dala od Polski i wraz z ukochanym przemierza kolejne zakątki świata. Ostatnio para odwiedziła Kanadę, gdzie doszło do zabawnej sprzeczki o… homary. Marek Kujawa postanowił jednak szybko zatrzeć złe wspomnienia i przygotował dla byłej gwiazdy "Dzień Dobry TVN" wyjątkową niespodziankę.

Ukochany zabrał Kingę Rusin na Barbados

Dziennikarka zdradziła, że po intensywnym maratonie podróżniczym w USA i Kanadzie udali się z partnerem na Barbados. To właśnie tam rozpoczęli wymarzony odpoczynek na plaży. Rusin nie ukrywała, że wyjazd był efektem kompromisu i obietnicą rekompensaty po wcześniejszych nieporozumieniach.

Marek dotrzymał obietnicy. Wylądowaliśmy na Barbadosie i od razu pojechaliśmy na plażę, żeby uroczyście rozpocząć krótki karaibski odpoczynek

- napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Kinga Rusin pręży wysportowane ciało w kostiumie kąpielowym

Na Instagramie pojawiły się zdjęcia, na których Kinga Rusin pozuje w stroju kąpielowym. Internauci od razu zwrócili uwagę na jej świetną formę i pogodny nastrój. Sama dziennikarka podkreśliła, że zamierza w pełni cieszyć się karaibskim słońcem i odpoczynkiem:

To ta obiecana niespodzianka, bo poszłam na kompromis w sprawie Kanady. Będę to celebrować i "prężyć się w kostiumie" na plaży.

Pod wpisem dziennikarki pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Internauci chwalili jej styl życia pełen podróży:

"Macie piękne życie";

"Pani zdjęcia moim oknem na świat…❤️";

"No i pięknie! To teraz przyjemności na plaży 🌴☀️";

"Fotki obłędne! Dziękuję za możliwość "podróżowania" w dobrym towarzystwie😘🥰🔥";

"Cudnie, jest czego pozazdrościć 😍".

Zobacz w naszej galerii, jak Kinga Rusin prezentuje się w strojach kąpielowych. Była gwiazda TVN może pochwalić się idealną sylwetką!

