Kinga Rusin od kilku lat żyje z dala od Polski i wraz z ukochanym przemierza kolejne zakątki świata. Ostatnio para odwiedziła Kanadę, gdzie doszło do zabawnej sprzeczki o… homary. Marek Kujawa postanowił jednak szybko zatrzeć złe wspomnienia i przygotował dla byłej gwiazdy "Dzień Dobry TVN" wyjątkową niespodziankę.

Ukochany zabrał Kingę Rusin na Barbados

Dziennikarka zdradziła, że po intensywnym maratonie podróżniczym w USA i Kanadzie udali się z partnerem na Barbados. To właśnie tam rozpoczęli wymarzony odpoczynek na plaży. Rusin nie ukrywała, że wyjazd był efektem kompromisu i obietnicą rekompensaty po wcześniejszych nieporozumieniach.

Marek dotrzymał obietnicy. Wylądowaliśmy na Barbadosie i od razu pojechaliśmy na plażę, żeby uroczyście rozpocząć krótki karaibski odpoczynek

- napisała Kinga Rusin na Instagramie.

Kinga Rusin pręży wysportowane ciało w kostiumie kąpielowym

Na Instagramie pojawiły się zdjęcia, na których Kinga Rusin pozuje w stroju kąpielowym. Internauci od razu zwrócili uwagę na jej świetną formę i pogodny nastrój. Sama dziennikarka podkreśliła, że zamierza w pełni cieszyć się karaibskim słońcem i odpoczynkiem:

To ta obiecana niespodzianka, bo poszłam na kompromis w sprawie Kanady. Będę to celebrować i "prężyć się w kostiumie" na plaży.

Pod wpisem dziennikarki pojawiła się fala pozytywnych komentarzy. Internauci chwalili jej styl życia pełen podróży:

"Macie piękne życie"; "Pani zdjęcia moim oknem na świat…❤️"; "No i pięknie! To teraz przyjemności na plaży 🌴☀️"; "Fotki obłędne! Dziękuję za możliwość "podróżowania" w dobrym towarzystwie😘🥰🔥"; "Cudnie, jest czego pozazdrościć 😍".

Kinga Rusin szaleje na stoku. Jeszcze niedawno narzekała, że jest cała połamana i czeka ją operacja