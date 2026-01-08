Kinga Rusin odsłoniła więcej niż zwykle. Mina jej partnera mówi sama za siebie

Kinga Rusin porzuciła telewizję i ruszyła w niekończącą się podróż

Kinga Rusin przez wiele lat była jedną z najpopularniejszych dziennikarek w kraju. Duże zainteresowanie wzbudzało również jej życie prywatne. Długo związana była z TVN, gdzie uchodziła za jedną z największych gwiazd. Gdy w lutym 2020 roku nie pojawiła się na ramówce stacji, w sieci pojawiły się plotki o jej rozstaniu z ekipą "Dzień Dobry TVN".

Doniesienia te wkrótce potwierdziła sama zainteresowana. Początkowo zapowiadała, że powróci jeszcze z telewizyjnym projektem. Od tamtej pory minęło już prawie sześć lat i nic nie wskazuje, by miała w najbliższym czasie miała na dłużej zagościć na małym ekranie. Niedawno pojawiła się na dwudziestoleciu "Dzień Dobry TVN" i znowu zniknęła.

Kinga Rusin stwierdziła kiedyś, że chce brać udział w ciekawych projektach z różnych dziedzin oraz korzystać ze swojej niezależności finansowej. Przez prawie trzydzieści lat kariery z pewnością udało jej się uzbierać sporo oszczędności. Dodatkowo jest właścicielką bardzo dobrze prosperującej firmy kosmetycznej.

W 2021 roku wyjechała z Polski i przebywa na nieustannych wakacjach. Nie podróżuje sama. Towarzyszy jej Marek Kujawa (50 l.). Poznali się w 2010 roku i od tamtej pory są niemal nierozłączni. Dziś tworzą jeden z najstabilniejszych związków w polskim show-biznesie. I chociaż ukochany chętnie towarzyszy dziennikarce na branżowych imprezach, to o swoim życiu prywatnym nie mówią za wiele.

Nowy rok para powitała w Marrakeszu. Zabawa musiała być naprawdę przednia, bo Kinga Rusin dopiero teraz zdała relację na Instagramie. Była gwiazda TVN zamieściła serię zdjęć. Już pierwsze z nich robi ogromne wrażenie. Wzrok przyciąga bowiem ponętny dekolt dziennikarki.

Takiej reakcji partnera na nasze wdzięki oczekujemy. PS. Początek roku o jakim marzyłam! We dwoje, w miejscu które bardzo lubimy, w słońcu, w pięknym anturażu, otoczeni egzotyką, przy dźwiękach wszechobecnej muzyki i z doskonałym jedzeniem. Jeżeli, jak mówią, początek roku pokazuje jaka będzie jego reszta to nie chcę nic więcej. No prawie nic… Chcę tylko, żeby wariaci przestali rządzić światem - napisała Rusin.

