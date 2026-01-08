Kinga Rusin odsłoniła więcej niż zwykle. Mina jej partnera mówi sama za siebie

Aleksandra Kalita
2026-01-08 17:00

Kinga Rusin kontynuuje swoją niekończącą się podróż po świecie. Od kilku lat do ojczyny przylatuje, by przepakować walizki. Dawna gwiazda TVN pokazała, jak wyglądał jej początek roku. Kilka zdjęć szczególnie przyciąga uwagę. Przede wszystkim jej ukochanego! "Takiej reakcji partnera na nasze wdzięki oczekujemy" - napisała Rusin.

Kinga Rusin porzuciła telewizję i ruszyła w niekończącą się podróż

Kinga Rusin przez wiele lat była jedną z najpopularniejszych dziennikarek w kraju. Duże zainteresowanie wzbudzało również jej życie prywatne. Długo związana była z TVN, gdzie uchodziła za jedną z największych gwiazd. Gdy w lutym 2020 roku nie pojawiła się na ramówce stacji, w sieci pojawiły się plotki o jej rozstaniu z ekipą "Dzień Dobry TVN".

Doniesienia te wkrótce potwierdziła sama zainteresowana. Początkowo zapowiadała, że powróci jeszcze z telewizyjnym projektem. Od tamtej pory minęło już prawie sześć lat i nic nie wskazuje, by miała w najbliższym czasie miała na dłużej zagościć na małym ekranie. Niedawno pojawiła się na dwudziestoleciu "Dzień Dobry TVN" i znowu zniknęła.

Kinga Rusin stwierdziła kiedyś, że chce brać udział w ciekawych projektach z różnych dziedzin oraz korzystać ze swojej niezależności finansowej. Przez prawie trzydzieści lat kariery z pewnością udało jej się uzbierać sporo oszczędności. Dodatkowo jest właścicielką bardzo dobrze prosperującej firmy kosmetycznej.

Kinga Rusin kusi głębokim dekoltem. "Początek roku o jakim marzyłam!"

W 2021 roku wyjechała z Polski i przebywa na nieustannych wakacjach. Nie podróżuje sama. Towarzyszy jej Marek Kujawa (50 l.). Poznali się w 2010 roku i od tamtej pory są niemal nierozłączni. Dziś tworzą jeden z najstabilniejszych związków w polskim show-biznesie. I chociaż ukochany chętnie towarzyszy dziennikarce na branżowych imprezach, to o swoim życiu prywatnym nie mówią za wiele.

Nowy rok para powitała w Marrakeszu. Zabawa musiała być naprawdę przednia, bo Kinga Rusin dopiero teraz zdała relację na Instagramie. Była gwiazda TVN zamieściła serię zdjęć. Już pierwsze z nich robi ogromne wrażenie. Wzrok przyciąga bowiem ponętny dekolt dziennikarki.

Takiej reakcji partnera na nasze wdzięki oczekujemy.

PS. Początek roku o jakim marzyłam! We dwoje, w miejscu które bardzo lubimy, w słońcu, w pięknym anturażu, otoczeni egzotyką, przy dźwiękach wszechobecnej muzyki i z doskonałym jedzeniem.

Jeżeli, jak mówią, początek roku pokazuje jaka będzie jego reszta to nie chcę nic więcej. No prawie nic… Chcę tylko, żeby wariaci przestali rządzić światem - napisała Rusin.

