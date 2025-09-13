Kinga Rusin i Piotr Kraśko ponownie w "Dzień Dobry TVN". Widzowie ocenili ich powrót

20-lecie programu "Dzień Dobry TVN"

"Dzień Dobry TVN" już od dwudziestu lat towarzyszy Polakom o poranku. Na ekranach telewizorów zadebiutował 3 września 2005 roku. Program prowadził duet Kinga Rusin-Marcin Meller.

Premierowy odcinek "Dzień Dobry TVN" poświęcony był m.in. festiwalowi w Sopocie. Na przestrzeni lat przez studio śniadaniówki TVN przewinęło się wielu znanych prezenterów, m.in. Magda Mołek, Marcin Prokop, Dorota Wellman czy Piotr Kraśko. Składy prowadzących wielokrotnie się zmieniały.

Dziś wielu widzów nie wyobraża sobie poranków bez śniadaniówki TVN. Stacja zamierza w wyjątkowy sposób uczcić dwudziestolecie formatu. W ramach jubileuszu przypomni widzom, kto przed dwie dekady tworzył popularny program. Tym samym na ekrany powrócą m.in. Kinga Rusin, Bartosz Węglarczyk, Andrzej Sołtysik, Wojciech Jagielski, Magda Mołek czy... Filip Chajzer.

Zobacz również: Filip Chajzer ponownie w "Dzień Dobry TVN"! W komentarzach burza. "Nie jest wam wstyd?"

Kinga Rusin i Piotr Kraśko znowu w "Dzień Dobry TVN". Jak sobie poradzili?

W sobotę, 13 września widzów "Dzień Dobry TVN" ponownie powitała Kinga Rusin. Towarzyszył jej Piotr Kraśko. Prezenterzy tworzyli duet w programie od 2016 roku. Podczas ponownego spotkania nie szczędzili sobie ciepłych słów. Powrót prowadzących został już oceniony przez widzów.

Pod postami na oficjalnym instagramowym profilu programu zaroiło się od komentarzy. Internauci, jak zwykle są podzieleni. Dominują jednak entuzjastyczne reakcje.

Część z nich ucieszyło się na powrót ulubionego duetu i chwali profesjonalizm pary. Najlepsza para. Z wielką przyjemnością oglądam. Nie mają sobie równych; Rewelacyjny powrót pięknego duetu DDTVN. Cudownie się ogląda... no i wróciły wspomnienia; Najlepsza para, świetny, mądrze, ciekawie prowadzony program, ogląda się z ogromną przyjemnością, serdecznie pozdrawiam; Rewelacja. Patrzy się na Państwa z przyjemnością. Czekałam na dzisiejszy program; Cudowna para! Pani Kingo, Panie Piotrze - oglądanie i słuchanie Państwa przy kubku sobotniej kawy to niesamowita przyjemność.

Żeby nie było za słodko - znalazło się również kilka niezadowolonych osób.

To nie kabaret, tylko program śniadaniowy. Pani Kinga swoim śmiechem i ironią sprawia, że oglądanie staje się udręką. Proszę o trochę profesjonalizmu, naprawdę trudno to wytrzymać; Mniej śmiechu, więcej profesjonalizmu. Serio - skarżyła się cześć widzów.

Zobacz również: Katarzyna Figura zaplątała się we własną spódnicę?! Tak pokazała się na ściance!

QUIZ. To był kultowy serial TVN. Jak dobrze pamiętasz Magdę M.? Pytanie 1 z 12 Skąd pochodzi główna bohaterka serialu, Magda M.? Z Krakowa Z Olsztyna Z Warszawy Następne pytanie