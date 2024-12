Wsmaruj w uszczelki drzwi w aucie, a bez problemu otworzysz je w czasie mrozów. Będą odporne na przymarzanie. Sposób na przymarzające drzwi w samochodzie

Dodaj do buraków, a szybciej przygotujesz zakwas na barszcz wigilijny. Prosty przepis na to, jak zrobić zakwas z buraków

Wsmaruj w uszczelki drzwi w aucie, a bez problemu otworzysz je w czasie mrozów

Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres w roku dla kierowców. Nie tylko warunki na drogach są niesprzyjające, ale przede wszystkim posiadacze aut muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie swoich pojazdów na ten czas. Wymiana opon na zimowe, wlanie płynu do spryskiwaczy odpornego na zamarzanie, ale także konieczne jest zadbanie o uszczelki drzwi w samochodzie. Dlaczego to tak ważne? Z pewnością każdy, kto chociaż raz nie mógł otworzyć swojego auta w czasie mrozów, doskonale wie jak ważne jest przygotowanie tego elementu w pojeździe na zimę. Czasami wystarczy jedna mroźna noc, aby uszczelki drzwi w samochodzie przymarzły. W takiej sytuacji zdecydowanie odradzamy szarpać za drzwi, czy polewać je wrzątkiem. Także w przypadku ciepłej wody należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zawsze istnieje ryzyko, że szyba może pęknąć. O wiele bezpieczniej jest jeszcze przed mrozami natrzeć nasmarować uszczelki specjalnym silikonem do uszczelek. Łatwo się go rozprowadza i jest bezzapachowy. Co więcej - dba o kondycję gumy, dzięki czemu ta nie pęka, nie wysycha i nie zamarza, nawet w przypadku arktycznego chłodu.

Sposób na przymarzające uszczelki drzwi w samochodzie

Uszczelki drzwi w samochodzie można również ochronić przed przymarzaniem, wsmarowując w nie wazelinę techniczną, która nie tylko chroni przed zamarznięciem, ale także zwiększa ich wytrzymałość na tarcie. Jeśli natomiast nie masz pod ręką profesjonalnych produktów, możesz skorzystać z tych kosmetyków, które znajdziesz w swoim domu. Do ochrony uszczelek drzwi samochodowych przed przymarzaniem doskonale sprawdzą się:

parafina,

oliwka dla dzieci,

biała wazelina,

glicerynowy krem do rąk lub gliceryna w płynie.