Antek Królikowski z córeczką szaleją na śniegu! Rodzina jak z obrazka?

Antek Królikowski pochwalił się córeczką, którą wychowuje razem z partnerką. Aktor od dawna ma dość życia w blasku fleszy i skandali. Już dwa lata temu razem z ukochaną, prawniczką Izabelą Banaś, przeprowadził się do Wrocławia, gdzie na co dzień kręci serial "Uroczysko". Tam też na świat przyszła jego młodsza pociecha - Jadzia, która właśnie skończyła roczek. Gdy miasto pokrył pierwszy śnieg, rodzice od razu zabrali ją na spacer.

Zakochani wybrali życie z daleka od stolicy, ale to oznacza również znaczną odległość od synka Vincenta, którego wychowuje Joanna Opozda.

Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać. Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki - mówił Królikowski "Super Expressowi" jeszcze przed narodzinami Jadwigi.

Zobacz także: Antek Królikowski pokazał twarz córeczki. Podobna do niego? "Córunia tatunia"

Królikowski uwielbia córeczkę

Jadzia to oczko w głowie Antka i Izy. Choć ich miłość narodziła się w atmosferze skandalu, już od kilku lat są ze sobą szczęśliwi, żyją spokojnie z dala od show-biznesu i stworzyli rodzinkę jak z obrazka. Niedawno świętowali pierwsze urodziny swojej córeczki, a w tym tygodniu dziewczynka po raz pierwszy zobaczyła śnieg.

Rodzice zabrali ją na spacer, a tatuś od razu zaczął lepić z nią bałwana. Córeczka aktora już chodzi, rosną jej pierwsze zęby i nie da się ukryć, że jak dwie krople wody jest podobna do rodziny Królikowskich.

Zobacz także: Królikowski się rozwodzi! W sądzie pojawiła się policja. To nie był pierwszy raz

Dziadek nigdy nie poznał wnuczki

Niestety Paweł Królikowski, kultowy Kusy z serialu "Ranczo", nie poznał wnusi. Dziewczynka przyszła na świat 1 października 2024 r., a ojciec Antka Królikowskiego zmarł w lutym 2020 r. Nie dane mu było poznać ani Jadzi, ani Vincenta. Synek Opozdy i jej męża urodził się niemal dokładnie 2 lata po śmierci dziadka - 22 lutego 2022 r.

Zobacz także: Antoni Królikowski rozwodzi się z uśmiechem na ustach. Jego ostatni świadek zaskoczył wszystkich

Zobacz więcej zdjęć. Izabela, partnerka Królikowskiego, na rozprawie rozwodowej Antka i Joanny Opozdy. Tak wyglądała!

Paweł Królikowski odszedł 5 lat temu. Gdy umarł, na jaw wyszła długo skrywana tajemnica Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.